Paul Walker'ın kızı Meadow evlendi: Babası onu gelinlikle göremedi

Haberin Devamı

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

22 yaşındaki Meadow Walker, mutlu gününde çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BABASININ ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Babası Tom Walker'ı çok genç yaşta kaybeden Meadow Walker, Louis Thornton Allan ile nişanlandığını üç ay önce yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Genç kızı hayatının bu en mutlu gününde Hızlı ve Öfkeli filminin bir başka yıldızı Jordana Brewster da yalnız bırakmadı.

BABASININ ADINA BİR VAKIF KURDU

Meadow Walker, babasını kaybettiğinde henüz 15 yaşındaydı. Daha sonra babasının adını yaşatmak için deniz bilimlerine hizmeti amaçlayan bir vakıf kurdu. 40 yaşında hayata veda eden Paul Walker'ın Rebecca Soteros ile birlikteliğinden dünyaya gelen Meadow bir süredir model olarak kariyer yapıyor.

Haberin Devamı

VIN DIESEL VAFTİZ BABASI

Çiçeği burnunda evli olan Meadow Walker'ın vaftiz babası Vin Diesel ile de çok yakın bir ilişkisi var. Babasının ölümü sonrasında en çok destek gördüğü kişilerden biri olan Diesel de bu konuda geçmiş röportajlarında açıklamalar yapmıştı. Extra'ya konuşan Vin Diesel, Meadow'a karşı "korumacı" bir yaklaşım izlediğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu sözlerini "Babalar Günü'nde beni arayıp kutlayan ilk kişi her zaman Meadow olmuştur" diye sürdürmüştü. Vin Diesel, vaftiz kızı Meadow hakkında "Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri" demişti.

40 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Meadow'un babası Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti. Ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğdu Walker. Onun kaza anında değil de daha sonra araçta çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği de yapılan otopsiden sonra ortaya çıktı. Yapılan otopsiden sonra Walker'ın yanık travmasından hayatını kalbetitği, cansız bedeni üzerinde termal yaralanmalar olduğu belirtildi.

CESETLERİ TEŞHİS ETMEK İÇİN DİŞ KAYITLARINA BAKILDI

Kaza anında Walker'ın yanında arkadaşı Roger Rodas da bulunuyordu. O da kazada hayatını kaybetti. Bedenleri yangın sonrası tanınmaz hale geldiği için de diş kayıtlarına bakılarak kimlikleri belirlendi.