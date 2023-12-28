Oğlunu herkese gösterdiğine pişman ettiler! Masum bir bebeğe bile bunu yaptınız!

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İşte o pozlar bir süredir sosyal medyada konuşulan bir konuyu tekrar gündeme getirdi. Hatta Paris'in takipçileri arasında bir atışmaya bile neden oldu. Gelin şimdi bunlara bir bakalım.

Paris'in, Carter Reum ile evliliğinden taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen biri erkek diğeri kız iki çocuk sahibi olduğunu söyleyerek başlayalım konumuza. Sonra da devam edelim.

Hilton'ın oğlunu sosyal medya aracılığıyla tanımayan kalmadı zaten. Kısa süre önce dünyaya gelen kızı London'ı ise henüz gören yok.

Sosyal medya takipçileri ise minik bebeği bir an önce görmek istiyor. Hatta Paris'in oğluyla birlikte görüldüğü yeni yıl paylaşımına yorum yazanların çoğu "Kızın London'ın yüzünü ne zaman göreceğiz?" diye sordu sosyetik güzele. İşte bu noktadan itibaren de bazı tartışmalar yaşandı.

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Bazı kullanıcılar "Ben Paris'in yerinde olsam kızımın yüzünü asla göstermem" diyerek minik Phoenix için yapılan acımasız yorumları gündeme taşıdı.

Bir süredir sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Phoenix'in dış görünüşü. Daha doğrusu birçok kişi minik bebeğin kafasının normalden büyük olduğunu savunup bunun bir hastalık belirtisi olduğunu vurguluyor. Bazıları da doğal olarak buna karşı çıkıyor.

İşte Paris'in yeni paylaşımında bu konu bir kez daha gündeme taşındı. Çünkü bebeğin bir sağlık sorunu olduğunu ileri sürenler yine ortaya çıktı.

Hatta London'ı şu ana kadar kimseye göstermemesinin nedeninin onun da aynı hastalıkla dünyaya gelmesi olduğunu iddia edenler de oldu.

Fakat buna karşı çıkan çok sayıda takipçisi de var Paris Hilton'un. Bunlardan biri "Elbette Paris kızının yüzünü kimseye göstermez. Oğlunun fotoğraflarını paylaştı ve ortaya bu iddialar atıldı. Kızı için de aynı durumun yaşanmasını istemiyor olabilir" diye yazdı.

Bir başkası ise "Paris bir çocuğunu sürekli kameralar karşısında tutup diğerini saklıyorsa bu iyiye işaret değildir. Dikkatli olmak lazım" diyerek görüşünü bildirdi.

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Bu görüşe karşı çıkan bir kullanıcı da "Phoenix biraz daha büyüdü. London ise küçük. Bu durum normal" yorumunu yaptı.

Hilton'un birçok takipçisi de küçük bir bebek üzerinden yürütülen bu tartışması çok acımasız buldu. Bunlardan bazıları "Siz dünyaya karşı öfkelisiniz o yüzden her şeye saldırıyorsunuz" satırlarıyla görüşünü belirtti.

Birçok kişi de "Masum bir bebeğe bütün bunları söyleyecek kadar kalpsiz misiniz?" diye sordu. Paris Hilton'un birçok takipçisi Phoenix'in küçük tatlı bir bebek olduğunu ve masum bir çocuk hakkında söylenenlerin korkunç olduğunu savundu.

Paris Hilton ile Carter Reum'un büyük çocuğu Phoenix'in kafasının normalden büyük olduğu iddiaları epeydir sosyal medyada dolaşıyor. Sonunda Hilton da bütün bunlara katıldığı bir programda yanıt verdi.

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Bu iddialar uzun zamandır da sosyal medyada dolaşıyor. Bütün bunlardan haberdar olan Paris Hilton da sonunda kendi sosyal medya sayfasında paylaştığı fotoğraflarda Phoenix'e şapka takmaya başladı.

Fakat bununla da yetinmedi. Oğlunun hasta olduğu iddialarına sosyal medya sayfasından yanıt veren Hilton, People ile yaptığı röportajda da bu konuyu gündeme getirdi.

Oğluna yönelik bu iddialar yüzünden hem kalbinin kırıldığını hem de çok sinirlendiğini gizlemedi.

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42 yaşındaki Hilton bu konuda " Genellikle böyle şeyler söyleyenlere cevap vermeye tenezzül etmem. Ama dünyada bu kadar çok zalim insan olduğunu görmek kalbimi kırdı" dedi.

İnsanların küçük, masum bir bebeğe karşı bu kadar kötü niyetli olabileceklerine inanmadığını söyleyen Paris Hilton sözlerini sürdürdü: "Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler. Ama o benim küçük meleğim. Ve eğer biri onu ya da duygularını incitecek bir şey söylerse ben hep onun yanında olacağım."

Bu arada Hilton, sosyal medya üzerinden küçük bir bebeğe böylesine zorbalık yapanlar adına üzüldüğünü de sözlerine ekledi: "Demek hayatları bu kadar perişan ki küçücük bir bebek hakkında böyle konuşabiliyorlar."

Hilton oğluyla ilgili kafasının normalden büyük olduğunu söyleyenler yüzünden annelik içgüdülerinin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Hilton oğluna yönelik bütün bu eleştirilerin yanı sıra hem kendi çevresinde hem de hayranları arasında destek olanlar bulunduğunu ve onlar için minnettar olduğunu belirtti. Dünyada kendisini destekleyen bu kadar çok insan olduğunu bildiği için müteşekkir olduğunu sözlerine ekledi.

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UZAKTAN BAKIP TEŞHİS KOYANLAR BİLE OLDU

Aslında bazı sosyal medya kullanıcıları kafasının büyük olduğunu ileri sürerek Phoenix'te hidrosefali denilen bir hastalığın olabileceğine işaret ediyor.

Hidrosefali, genellikle bebeklerde ve 60 yaşından büyük insanlarda görülür. Her 500 çocuktan birinde görüler bu duruma kafa travmaları, erken doğuma bağlı beyin kanamaları, beyin tümörleri neden olabilir. Hastalık 2 ay ve üstü bebeklerde kafanın normal büyümesiyle kendini gösterir. Kafanın büyümesinin nedeni ise beyinde su toplanmasıdır. Tedavi sırasında kafa içindeki basıncın normale indirilmesine çalışılır.