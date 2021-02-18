Dördüncü kez nişanlandı: Elmas yüzükle önünde diz çöktü

YÜZÜKTE ÜNLÜ TASARIMCININ TORUNUNUN İMZASI VAR

Bir alkollü içki şirketinin kurucu ortaklarından olan Carter Reum ile Paris Hilton, bir yıldır birlikteydi. Hilton sevincini, yaptığı Instagram paylaşımı aracılığıyla takipçilerine duyurdu. Bir tropikal adada çıktıkları tatilde Carter Reum, önünde diz çökerek klasik biçimde Paris Hilton'a evlenme teklif etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı. Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı. Beyaz kıyafetini aynı renk yarım parmaklı eldivenlerle tamamlayan Hilton'un gösterişli yüzüğü uzaktan çekilen fotoğraflarda bile göze çarptı.

'GELECEKTEKİ KOCAMI ÇOK SEVİYORUM'

Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başladı. "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz" diye yazdı. Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini anlattı. O sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.

ÜNLÜ TAKİPÇİLERİ DE TEBRİK MESAJI YAĞDIRDI

Paris Hilton'a, aralarında ünlülerin de bulunduğu takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Model Sara Sampaio "İkiniz için de çok mutluyum" diye yazdı. Bir başka süper model, Natalia Vodionavo da çifti tebrik ettiğini yazdı. Selma Blair, Kris Jenner, Heidi Klum, Miranda Kerr, Olivia Palermo, Kendra Wilkinson, Rachel Zoe, Larsa Pippen, çifte Instagram üzerinden tebrik mesajı gönderen ünlüler arasında. Paris Hilton ve Carter Reum'u kumsaldaki nişanda kız kardeşi Nicky Hilton ile eşi James Rithschild, erkek kardeşi Barron Hilton ve eşi Tessa Grafin de yalnız bırakmadı. Carter Reum'un ağabeyi Courtney ile eşi Sherry de kumsalda çiftin mutluluğuna ortak olanlar arasındaydı.

TÜM AYRINTILARI İNTERNET SİTESİNDEN PAYLAŞTI

Paris Hilton, nişanıyla ilgili tüm ayrıntıları kendi adını taşıyan internet sitesinde paylaştı. Bunlar arasında iri taşlı elmas nişan yüzüğü de var. Yüzüğün tasarımından yapımına kadar geçirdiği aşamaları da kendi internet sitesinden paylaştı. Bu yüzük, Paris'in adını taşıdığı kentten ilham kaynağını aldı. Tasarımcı Dousset, yüzüğün çerçevesini hazırlarken de Grand Palais'nin tonozlu tavanlarından esinlendi.

DÖRDÜNCÜ NİŞAN

Bu, Paris Hilton'un dördüncü nişanı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka (yukarıda) ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

KARDEŞİ NİCKY DE YANINDAYDI

Paris Hilton'un kardeşi Nicky, eşiyle birlikte kardeşini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nicky Hilton, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda da "Mutlu yıllar benim en iyi arkadaşım. Sen öylesine nazik ve güzel bir ruhsun ki! Seni seviyorum ve umarım ki günün tıpkı senin gibi harika olur" mesajıyla ablasının yeni yaşını kutladı.