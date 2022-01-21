Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

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BEŞİNCİ BOŞANMA

2020 yılının Noel döneminde, önce koruması olduğu ileri sürülen ancak Kanada'daki bir hayvan barınağının inşaatı sırasında tanıştıkları sonradan ortaya çıkan Dan Hayhurst ile evlenen Pamela Anderson şimdi de boşanıyor. Bu, gençlik yıllarında rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle ün kazanan Anderson'ın beşinci boşanması. 54 yaşındaki Anderson eski eşlerinden biriyle iki kez evlenip boşanmıştı.

'ARTIK KÖKLERİME DÖNME ZAMANI'

Hayhurst ile memleketi olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında evlenmişti Pamela Anderson. Bu aşk ve evliliğin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söylemişti Anderson. "Artık köklerime dönme zamanı" diyerek de ABD, Malibu'daki evini satışa çıkarmıştı.

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'TAM OLMAM GEREKEN YERDEYİM'

Tommy Lee ile olan eski evliliğinden iki yetişkin erkek çocuğu bulunan Anderson, bu sürpriz evliliğiyle ilgili olarak "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında" dedi. Çiftin, bu sürpriz evliliğinin geçtiğimiz Noel'de gerçekleştiği belirtildi. Pamela Anderson, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Aşığım" diye konuştu. Yıldız, törende her ikisinin de ailelerinin hazır bulunduğunu da belirtti. Anderson, Kanada'nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada büyükanne ve büyükbabasından 25 yıl önce satın aldığı bir mülkte evlendiğini de ekledi.

BÜYÜKANNESİ VE BÜYÜKBABASI DA ORADA EVLENDİ

Evlilik töreni, bu kır evinin arka bahçesinde gerçekleşti. Anderson'ın anlattığına göre, büyükanne ve büyükbabası da yıllar önce bu mülkte evlendiler ve birliktelikleri hala sürüyor. Pamela Anderson, bu mülkün iyileştirici bir enerjisi olduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarının başlangıcında tanıştı. Ama Anderson, çiçeği burnunda kocasıyla geçirdiği bu bir yılın yedi yıla bedel olduğunu belirtti. Yıldız, Hayhurst ile geçirdiği her günün bir balayı olduğunu da vurguladı. Anderson, eşiyle mülkünün renovasyon çalışmaları sırasında tanıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu.

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HAYVAN BARINAĞI İÇİN EMEK SARF ETTİLER

Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, yakınlarda bulunan RASTA adlı hayvan barınağının onarımı sırasında da gönüllü olarak çalıştı. Rasta Sanctuary de resmi Instagram sayfasında çiftin nikah fotoğraflarını paylaşarak "Lütfen harika arkadaşlarımız Pamela Anderson ile Dan Hayhurst'ün düğününü kutlamak için bize yardımcı olur. Bu iki "aşk kuşu" Noel'de hayatlarını birleştirdi. Onlar için daha mutlu olamazdık" notunu yazdı.

İLK EVLİLİK TOMMY LEE İLE

Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995 ile 1998 arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki yetişkin oğlu bulunuyor.

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İKİNCİ EVLİLİK

Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı.

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR

Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.

Dan Hayhurst ile yaptığı evliliğin ardından Pamela Anderson'ın, "yuva yıktığı" ileri sürüldü. Bu iddiaları ortaya atan kişi ise Dan Hayhurst'ün eski sevgilisi Carey. Carey beş yılldır birlikte yaşadığı eski sevgilisinin Pamela Anderson ile evlendiğini basından okuduğunu belirterek, ünlü yıldızı "yuvasını yıkmakla ve sevgilisini çalmakla" suçladı. Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın geçen yılın ilk dönemlerinde yakınlaşmaya başladıklarını söyledi. İddiasına göre o sırada da Dan Hayhurst ile kendisinin ilişkisi sürüyordu ve hala birlikte yaşıyorlardı. Carey'in iddiasına göre Dan Hayhurst, geçen yılın temmuz ayında Pamela Anderson ile birlikte yaşamaya başladı. 42 yaşında olan ve soyadı açıklanmayan Carey, neden bu konu hakkında konuşmaya karar verdiğini de şöyle açıkladı: "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların beş yıldır süren iki çocuklu ilişkimin, Pamela ve Dan'in ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istedim." Carey'in ifadesine göre Dan Hayhurst, Carey'nin eski ilişkisinden olan çocuğuna da babalık yapıyordu.

MAÇ İZLERKEN KEŞFEDİLDİ

Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle ünlenen Pamela Denise Anderson, 1 Temmuz 1967'de Kanada'da dünyaya geldi. Hem Kanada hem ABD vatandaşı olan Anderson, 1989 yazında Kanada'da, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir futbol maçında keşfedildi.

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SAHADAKİ KAMERA ONU YAKALADI VE...

Maç sırasında, sahadaki kamerada belirdi ve herkes ona bakmaya başladı. O an onun hayatını değiştirdi. Modellik anlaşması imzaladı ve adını Playboy modeli olarak duyurdu. Ondan sonra da ABD'de, ışıltılı dünyada yükselmeye başladı.