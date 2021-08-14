Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir?... Özge Özpirinçci güzel haberi böyle verdi

Önceki gün Burak Yamantürk’le birlikte Yeniköy’de görüntülenen oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Hamileliğinde 5’inci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, “Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz” dedi. Çiftin bebeklerine verecekleri isim de merak konusu oldu.

"EVET HAMİLEYİM"

Yaklaşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabında doğrulamıştı:

"9 değil 13 haftalık hamileyim. Mutluluğumuzu, heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürler"

Eylül ayında nikah masasına oturacak olan Özge Özpirinnçi ve Burakj Yamantürk kız bebek bekliyor...

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 İzmit'te dünyaya geldi. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitiren Burak Yamantürk ilk oyunculuk deneyimini Ayhan Hanım filminde yaşafdı. Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in başrolünde oynadığı Veda dizisinde rol aldı.

Daha Sonra Tatar Ramazan dizisinde rol alan Burak Yamantürk, Yasak dizisinde Nejat karakteri ile dikkatleri üzerine topladı, bu dizi ardından Hayat Yolunda dizisinde oynadı.

En lezzetli yemek tarifleri burada