Özge Özpirinçci kutlama yemeğine neden katılmadı? Sette kriz...

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Geçen hafta “Yakamoz S-245” dizisinin kutlama yemeği yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ oradaydı, Meriç Aral oradaydı, projenin yapımcıları, yönetmenler herkes oradaydı.

Kim yoktu biliyor musunuz?

Özge Özpirinçci.

Sebebiyse Özge’nin sette çıkardığı bir olay yüzünden dizinin yapımcısı Onur Güvenatam tarafından dava edilmesiymiş.

İddia o ki, Özge çekimler sırasında ciddi bir sorun çıkarıyor.

Set aksıyor, çekimler uzuyor, planlanan gün, planlanan yerde o sahneler çekilemiyor.

Çıkan olaylar sonrasında iki isim orta yolu bulamayınca Onur Güvenatam, Özge’yi mahkemeye veriyor.

Olayı öğrenince şeytanın avukatlığını yapasım geldi hemen. Dedim ki Özge’nin rolü dizinin sonlarına gelmeden bu anlaşmazlıklar yüzünden mi öldürüldü?

Neyse, orasını bilemeyiz tabii...

Fakat Onur Güvenatam’ın duruşu alkışı hak ediyor.

* İleride tekrar iş yaparız...

* Ünlü bir oyuncuyu karşıma alırsam olmaz...

* Dava açarsam kim bilir hakkımda neler konuşur...

* İlerideki projelerde çalışacağım oyuncular bu olaylardan etkilenir mi...

Falan diye hiç düşünmeden vermiş kararını.

Artık ne yaptıysa Özge, nasıl bir sorun çıktıysa sette... Böyle radikal bir karar vermek zorunda kalmış yapımcı.

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Bu açma kapamayı çok büyütmesek

Demet Akalın doğum gününde ‘kendisine gelen!’ bir pastayı paylaşmış. Pastanın üzerinde “Açmadan da oluyor sen bir kraliçesin” yazıyor. Çok mevzu yapmaya gerek yok bu açma-kapamaları.

* İnanın üstünü başını açarak bir yere geleni görmedim ben.

* Bir yerini açmak Batı’ya açılmak değil, bu konuda hemfikiriz.

* Yeteneğin yoksa, ne açarsan aç nafile...

O yüzden gayet tabii ‘açmadan’ da olur.

Yani çok abartmayın.

Ayrıca çok sıkıldık zaten bu konulardan.

Bakın yaz da geliyor.

Artık yeni şarkılar söylemek lazım!

Erkekler de...

Model Ireland Baldwin eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Johnny Depp’e destek verdi.

Amber için “O kadın, bir insanın mutlak felaketi” dedi.

Bu sözlerin söylenmesi, hele ki bunu bir kadının söylemesi çok önemli. Maalesef son zamanlarda söz konusu kadın erkek arasındaki şiddet olunca...

* Erkek varsa kesin suçludur...

* Erkek yalan söylüyordur...

* Bir kadın iftira atamaz, bu olsa olsa erkeğin işidir...

* Aldatma mı? Tamam aldatma gündemdeyse erkek yapmıştır...

Evet böyle kalıplarımız var.

Oysa kimsenin aklına gelmiyor, bir kadının erkeğe iftira atabileceği, “Zaten toplumun gözünde her türlü haklı çıkarım” deyip bol keseden sallayabileceği...

Bakın örneğini yaşıyoruz işte.

Depp’e açık açık bir itibar suikastı yapılıyor.

O yüzden kadınların böyle durumlarda hemcinslerinin haksızlığını bağıra bağıra söylemeleri, “Bu işten burnuma pis kokular geliyor” diye kafalarını çıkarmaları çok doğru hareket.

* Çünkü erkekler de taciz kurbanı olur.

* Erkekler de psikolojik şiddete, hatta fiziksel şiddete maruz kalabilir.

* Erkekler de mağdur olabilir.

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‘İsim ver’ diye tezahürat yapasım var

Türk popu deyince Hande Yener’i üst sıralara yazarım ben. Kolay mı onca yıl ayakta durmak, halen iyi şarkılar yapmak, sahnelerin aranılan isimlerinden olmak. Hatta duruşu da iyi Hande’nin.

Çok fazla karışmıyor sağa sola.

İşini yapıp geçiyor.

Arada bazı iğnelemelerini de anlıyorum, canını sıkacak çok şey görüp duyuyordur çünkü.

En son “Ah ah eski sahte tıklar yok, çok üzülüyorum. Reklam parasıyla da bir yere kadar milyoncuk olunuyor” dedi. Aleyna Tilki’ye söylediği iddia ediliyor o sözleri.

Hande Yener bu sözleri kimin için yazdığını hiçbir zaman açıklamayacaktır.

Attı ortaya bir laf, bunun keyfini sürecektir, her soruya gülüp geçecektir hatta.

Ama hedef Aleyna’ysa...

*Sanki yanlış hedef gibi...

* Milyonsa eğer dert... Aleyna o milyonlara günümüzde rahatlıkla ulaşıyor gibi.

* Hatta şu an ciddi bir kitlesi de var gibi.

Eğer başka isimlerse hedef...

* İşte o zaman haklı Hande.

* Kariyerini ‘sahte başarılar’ üzerine kurmuş dolu isim var...

* Klip izlenmesi, şarkı dinlenmesi, fotoğraf beğenmesi hepsi şişirme olan çok şarkıcı var...

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Ne ekersen ne biçersin?

Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Bilgelik Psikolojisi 1 ve 2” adını verdiği iki kitap çıkardı.

İlk kitabın girişinde “Ne ekersen ne biçersin” başlığında ilaç gibi gelecek öğütlere yer vermiş Nevzat Hoca.

Hepimizin işine yarayacağını düşündüğüm birkaç maddeyi yazmak isterim:

* İnat eken zihinsel körlük biçer.

* Aşırılık eken karşıtını biçer.

* Yalan eken haysiyetsizlik biçer.

* Vefa eken dostluk biçer.

* Haddini bilmeyi eken iki dünya huzuru biçer.

* Merhamet eken iyilik biçer.

* Ümit eken gelecek biçer.