Özge Özpirinçci 13 haftalık hamile

Ünlü oyuncu, Salih Bademci’yle birlikte rol aldığı yeni dizi “İlk ve Son”un çekimlerine kısa süre önce başladı. Hamileliğin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı’nın yönettiği dizinin setinde alarma geçildi. Ekip, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdi. Yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandı.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.

ÖZGE'DEN AÇIKLAMA

Hamilelik iddialarına Özge Özpirinçci'den cevap geldi. Ünlü oyuncu 13 haftalık hamile olduğunu doğruladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özpirinçci, 'Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler' ifadelerini kullandı.

Vefalı evlat

Bir süre önce Bodrum’a yerleşen Bora Duran, en büyük hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Özel bir kurumun Türk sanat müziği korosunda yıllarca görev alan annesi Dilek Yalçınduran ile düet yapmak için çalışmalara başlayan Duran, şu sıralar şarkı arayışındaymış. Şarkıcı, bu hayaliyle annesine olan vefa borcunu ödemek istiyormuş.

Klima tartışması davası sonuçlandı

Yağmur Ün ve Gökhan Çelik, klima tartışması yüzünden mahkemelik olmuştu. Çelik’in Ün’e açtığı hakaret davası sonuçlandı.

Ordu-Ünye’de iki yıl önce çekilen “Randıman” filminin başrol oyuncuları Yağmur Ün ve Gökhan Çelik mahkemelik olmuştu. İddiaya göre set sonrası otele dönerken servis aracında klima yüzünden tartışma çıkmış, Çelik tartışma sonrası Ün’ün kendisine ağza alınmayacak sözler söylediğini ve karnına yumruk attığını iddia ederek hakaret davası açmıştı. Çelik, dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderilince Ün’ün Şehit Aileleri Derneği’ne 50 bin TL bağış yapması karşılığında davadan vazgeçeceğini söylemiş ancak Ün kabul etmemişti. İkilinin davası önceki gün sonuçlandı. Mahkeme, Yağmur Ün’ün hakaret suçlamasından 105 günlük ceza düşürülerek 58 güne indirilmesine, 2 bin 320 TL para cezasına çevrilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kızına 3 yıl evlilik yasak

Yeşim Salkım’ın kızı Gizem Salkım, geçen yıl eşi Ozan Düzdaş’tan boşanmıştı. Kızına destek olmak için harekete geçen şarkıcı, önce kızını “Niye Hayat” klibinde oynattı, ardından yönetmenlerle görüşerek ona uygun bir rol arayışına girdi. Salkım’ın tüm bunları yaparken kızına bir şart koyduğunu öğrendim. Yeşim Salkım, kızına hiçbir erkeğe muhtaç olmadan kariyer yapması ve oyunculuk yolunda ilerlemesi için en az 3 yıl evlenme yasağı koymuş.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?