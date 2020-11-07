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Haber Giriş: 07.11.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında?

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Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında?
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Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, bebek heyecanı yaşıyor. Özge Özder’in beş aylık hamile olduğu, çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi. Haberler ardından Sinan Güleryüz’ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Özge Özder’in eşi Sinan Güleryüz kimdir?

1986 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sinan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Sinan Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.

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