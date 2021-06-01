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Haber Giriş: 01.06.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama: Bebeğim aşırı seviyorum!

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Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama: Bebeğim aşırı seviyorum!

Oyuncu Özge Gürel, Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun yeni yaşını Instagram'da kutladı.

Birlikte çekildikleri fotoğrafları sayfasında paylaşan Gürel, altına romantik bir de not düştü.

 "İyi ki doğdun sevgilim... Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı...
Teşekkür ederim olduğun kişi için... Bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun!"

Özge Gürelden Serkan Çayoğluna romantik kutlama: Bebeğim aşırı seviyorum

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