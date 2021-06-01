Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama: Bebeğim aşırı seviyorum!

Birlikte çekildikleri fotoğrafları sayfasında paylaşan Gürel, altına romantik bir de not düştü.

"İyi ki doğdun sevgilim... Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi bazen öyle durmayı...

Teşekkür ederim olduğun kişi için... Bebeğim aşırı seviyorum biliyorsun!"

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?