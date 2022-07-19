Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ozan Güven sinirlendi: Kamerayı indir adam gibi konuşalım

#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Bodrum
Ozan Güven sinirlendi: Kamerayı indir adam gibi konuşalım

Ozan Güven, Bodrum tatilinde kız arkadaşıyla görüntülendi. Daha önce muhabirlerle birçok kez tartışan oyuncu yine sert tepki gösterdi.

Haberin Devamı

SİNİRLENDİ

Geçen yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz’la arasında yaşanan şiddet olayıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven uzun süredir gözlerden uzaktı.

Ozan Güven sinirlendi: Kamerayı indir adam gibi konuşalım

Oyuncu önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Ortakent’teki bir plajda kız arkadaşıyla objektife yansıyan Güven, fotoğraflarının çekildiğini fark edince sinirlendi.

GİTME OZAN!

Ozan Güven, arkadaşının “Gitme Ozan” demesine rağmen muhabirlerin yanına geldi.

Ozan Güven sinirlendi: Kamerayı indir adam gibi konuşalım

“Buradan gidin, insanlar rahatsız oluyor” diyen Güven, muhabirlerin “Biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz” sözlerine de şöyle karşılık verdi:

Haberin Devamı

“Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!” 

Ozan Güven sinirlendi: Kamerayı indir adam gibi konuşalım

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Bodrum

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler