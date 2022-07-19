Ozan Güven sinirlendi: Kamerayı indir adam gibi konuşalım

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SİNİRLENDİ

Geçen yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz’la arasında yaşanan şiddet olayıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven uzun süredir gözlerden uzaktı.

Oyuncu önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Ortakent’teki bir plajda kız arkadaşıyla objektife yansıyan Güven, fotoğraflarının çekildiğini fark edince sinirlendi.

GİTME OZAN!

Ozan Güven, arkadaşının “Gitme Ozan” demesine rağmen muhabirlerin yanına geldi.

“Buradan gidin, insanlar rahatsız oluyor” diyen Güven, muhabirlerin “Biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz” sözlerine de şöyle karşılık verdi:

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“Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir, adam gibi konuşalım!”