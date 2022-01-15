Ozan Doğulu'nun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez!

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Ozan Doğulu önceki akşam Gümüşsuyu CVK Park Bosphorus Hotel’deki Izaka Terrace’da 50’nci yaş gününü kızları Arya, Lila, Elya, sevgilisi Hera, kardeşi Kenan Doğulu, Beren Saat ve birçok ünlü isimle kutladı.

Doğulu, salgın nedeniyle buruk bir akşam geçirdiğini söyledi ve ekledi:

“50’nci yaştan korkmuyorum.” Sanatçı son dönemde kadınların sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında ise “Külotla sahneye çıkılmaz. Eğer çıkılacak olsaydı ben çıkardım” diyerek kahkaha attı.

Doğulu’nun sevgilisi Hera ise test olmayanın partiye giremeyeceğini belirtti:

“Gelen misafirlerin partiye girebilmesi için korona testi yaptırması gerekiyor. Sonuç negatifse partiye katılabiliyor. Maalesef önlem almak zorundayız, vakalar çok arttı.”

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Kenan Doğulu, partiye eşi Beren Saat’le katıldı. Doğulu, “Ozan’ın doğum günü hediyesi elimde. Bu gitar şeklindeki USB’nin içinde sürpriz doğum günü şarkısı var. Yeğenlerimle söyledik” dedi.

Ece Seçkin, ayakkabılarıyla dikkat çekti. Seçkin, sahne kıyafeti tartışmaları hakkında “Bir erkeğin meslektaşlarıma eleştirisini kabul etmiyorum. Sahneye çıkıp şov yapan bir kadın şarkıcının başka birinin çocuğuna örnek olma gibi bir durumu yok. Çocuk, anne babasını örnek almalı” dedi.

Geceye katılan Önder Öztarhan, Aslı Enver’le aşk dedikoduları sorularına cevap vermedi.

Berkay’ın tişörtündeki yırtıklar dikkat çekti.

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ASlı Bekiroğlu - Çağrı Telkıvıran