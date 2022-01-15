Ozan Doğulu'nun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez!

Ozan Doğulu önceki akşam Gümüşsuyu CVK Park Bosphorus Hotel’deki Izaka Terrace’da 50’nci yaş gününü kızları Arya, Lila, Elya, sevgilisi Hera, kardeşi Kenan Doğulu, Beren Saat ve birçok ünlü isimle kutladı.
Doğulu, salgın nedeniyle buruk bir akşam geçirdiğini söyledi ve ekledi:
“50’nci yaştan korkmuyorum.” Sanatçı son dönemde kadınların sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında ise “Külotla sahneye çıkılmaz. Eğer çıkılacak olsaydı ben çıkardım” diyerek kahkaha attı.
Doğulu’nun sevgilisi Hera ise test olmayanın partiye giremeyeceğini belirtti:
“Gelen misafirlerin partiye girebilmesi için korona testi yaptırması gerekiyor. Sonuç negatifse partiye katılabiliyor. Maalesef önlem almak zorundayız, vakalar çok arttı.”
Geceye katılan Önder Öztarhan, Aslı Enver’le aşk dedikoduları sorularına cevap vermedi.
Berkay’ın tişörtündeki yırtıklar dikkat çekti.
ASlı Bekiroğlu - Çağrı Telkıvıran