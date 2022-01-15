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Ozan Doğulu'nun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez!

#Ozan Doğulu#Hera Aslan#Beren Saat
Ozan Doğulunun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez
Sayit DURMAZ

Ozan Doğulu önceki akşam 50’nci yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Doğulu’nun sevgilisi Hera, “Koronavirüs testi yaptırmayan partiye giremez” dedi.

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Ozan Doğulu önceki akşam Gümüşsuyu CVK Park Bosphorus Hotel’deki Izaka Terrace’da 50’nci yaş gününü kızları Arya, Lila, Elya, sevgilisi Hera, kardeşi Kenan Doğulu, Beren Saat ve birçok ünlü isimle kutladı.

Ozan Doğulunun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez

Doğulu, salgın nedeniyle buruk bir akşam geçirdiğini söyledi ve ekledi:

“50’nci yaştan korkmuyorum.” Sanatçı son dönemde kadınların sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında ise “Külotla sahneye çıkılmaz. Eğer çıkılacak olsaydı ben çıkardım” diyerek kahkaha attı.

Doğulu’nun sevgilisi Hera ise test olmayanın partiye giremeyeceğini belirtti:

“Gelen misafirlerin partiye girebilmesi için korona testi yaptırması gerekiyor. Sonuç negatifse partiye katılabiliyor. Maalesef önlem almak zorundayız, vakalar çok arttı.” 

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Ozan Doğulunun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez


Kenan Doğulu, partiye eşi Beren Saat’le katıldı. Doğulu, “Ozan’ın doğum günü hediyesi elimde. Bu gitar şeklindeki USB’nin içinde sürpriz doğum günü şarkısı var. Yeğenlerimle söyledik” dedi.

Transparan Beren! Partiye damga vurdu...Ozan Doğulu önceki akşam 50’nci yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Doğulu’nun doğum günü partisine yengesi Beren Saat damga vurdu!
daha fazla video içinTransparan Beren! Partiye damga vurdu...

Ozan Doğulunun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez


Ece Seçkin, ayakkabılarıyla dikkat çekti. Seçkin, sahne kıyafeti tartışmaları hakkında “Bir erkeğin meslektaşlarıma eleştirisini kabul etmiyorum. Sahneye çıkıp şov yapan bir kadın şarkıcının başka birinin çocuğuna örnek olma gibi bir durumu yok. Çocuk, anne babasını örnek almalı” dedi.

Ozan Doğulunun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez

Geceye katılan Önder Öztarhan, Aslı Enver’le aşk dedikoduları sorularına cevap vermedi.

Ozan Doğulunun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez

Berkay’ın tişörtündeki yırtıklar dikkat çekti.

Ozan Doğulunun doğum gününde PCR şartı...Test yaptırmayan partiye giremez

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ASlı Bekiroğlu -  Çağrı Telkıvıran

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