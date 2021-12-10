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Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

#Tony Hudgell#Paula Ve Mark Hudgell#Westminister Abbey
Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

Henüz 41 günlük bebekken hayatını değiştiren ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı. Üstelik de onu bu hale getirenler kendi öz anne ve babasıydı. Küçücük bedeni öyle kötü yaralar almıştı ki her iki bacağını da daha yürümeyi bile öğrenemeden kaybetti. Şimdi o korkunç olayın üzerinden 7 yıl geçti ve küçük çocuk protez bacaklarıyla yürümeyi öğreniyor. Konuk olduğu gecede de konukların yüreğini fethetti. 

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GECENİN EN DİKKAT ÇEKEN KONUĞU OLDU
Dünyaya geldikten çok kısa bir süre sonra anne ve babasından gördüğü şiddet nedeniyle iki bacağını da kaybeden 7 yaşındaki Tony Hudgell, önceki akşam Londra'da düzenlenen Noel konseri sırasında Cambridge Düşesi Kate Middleton ile eşi Prens William'ı da kendine hayran bıraktı. Çift, koltuk değnekleri yardımıyla protez bacakları üzerinde duran bu sevimli ve güçlü çocukla uzun uzun sohbet etti.

Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

O SOHBETTEN SONRA HİKAYESİNİ HERKES ÖĞRENDİ
İşte o anlardan sonra küçük Tony Hudgell'in dramatik öyküsü de dikkat çekti. 2014 yılında henüz 41 günlükken öz anne ve babası Jody Simpson ile Tony Smith'ten gördüğü şiddet yüzünden hastaneye kaldırıldı minik Tony. Önce uzun süre hayatta kalması için doktorlar büyük çaba sarf etti. Sonra iki bacağını da kaybetti ve üç yıl sonra  protez bacaklar takıldı. Anne ve babası 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

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KÜÇÜCÜK BEBEKKEN AYAK BİLEKLERİNDEN TUTUP SAVURDULAR
Ama Tony'nin protez bacaklara kavuşması da bugünlere gelmesi de kolay olmadı. 47 yaşındaki babası Tony Smith ile 27 yaşındaki annesi Jody Simpson, onu henüz 41 günlük bir bebekken ayak bileklerinden tutup savurdular ve bacaklarının sekiz ayrı yerden kırılmasına neden oldular. Minik bebeği 10 gün boyunca hastaneye de götürmeyen çift, sonunda Tony'yi doktorların eline teslim ettiğinde artık bazı şeyler için çok geçti. Hem bacakları hem de bazı organları ağır hasar görmüştü minik bebeğin. 

Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

ALTI HAFTA YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİ
Doktorlar tam altı hafta boyunca onun hayata tutunması için çaba harcadı. Tam umutlarını kesmek üzereydiler ki minik Tony hayata döndü. O dönemde Mark ve Paula Hudgell, minik Tony ile koruyucu aile olarak ilgilenmeye başladı. Öz anne ve babası ise bütün bu yaraların kötü bir kaza sonucu oluştuğunu ileri sürüp Tony'yi haftada üç kez iki saat görme hakkı elde etti. Bu arada Çocuk Koruma Servisi, kanıt olmadığı için çiftin aleyhindeki davayı düşürdü. Fakat Hudgell çiftinin çabalarıyla Smith ve Simpson, çocuğa zalimce davranma suçundan 10 yıl hüküm giydi ve cezaevine konuldu. Hudgell çifti daha sonra Tony'yi evlat edindi. Bu arada çiftin yaşları 9 ile 32 arasında değişen 7 çocuğu olduğunu da belirtelim.

Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

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HAYATA ZOR BAŞLANGIÇ
Tony'nin hayata yaptığı bu zor başlangıcın ardından kaderi de değişti. Paula ve Mark Hudgell çifti onu evlat edindi. Çift, aynı zamanda çocuklarına şiddet uygulayan ebeveynlere karşı çok daha ağır cezalar verilmesini isteyen bir kampanya da başlattı. Tony Hudgell, öz anne ve babasından göremediği sevgiyi ve şefkati kendisine sunan Hudgell, çiftiyle birlikte önceki gece Londra'daki Westminister Abbey'de düzenlenen Noel konserinin konukları arasındaydı.

Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

'GERÇEKTEN BÜYÜLÜ BİR GECEYDİ'
Takım elbisesi ve zeki bakışlarıyla dikkat çeken minik Tony, Kate ve William ile uzun uzun sohbet etti. Annesi Paula Hudgell de o anlarda yaşananları sosyal medya hesabından paylaşıp "Gerçekten büyülü bir geceydi" diye yazdı.

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Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

BAŞARILI YARDIM KAMPANYASI
Bu arada minik Tony Hudgell'in, resmi yöneticiliğini Kate Middleton'ın yaptığı Eveline Londra Çocuk Hastanesi yararına düzenlenen bir kampanyada, 1 buçuk milyon pound yardım toplanmasına ön ayak olduğunu da hatırlatalım. Bu çabası sayesinde de Tony Hudgell ailesiyle birlikte Westminister Abbey'deki  özel geceye davet edildi.

Öz anne ve babası yüzünden küçük yaşta bacaklarını kaybetmişti: Sevgi dolu bir dokunuş hayatını değiştirdi

YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN
Hudgell çiftinin Tony adına kurduğu Tony Hudgell Vakfı, ihtiyaç içindeki çocuklara yardım eli uzatıyor.

 

 

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#Tony Hudgell#Paula Ve Mark Hudgell#Westminister Abbey

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