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Oyuncu Süleyman Yağcı'nın gözyaşları...

#Süleyman Yağcı#Çocuklar Duymasın#Fıs Fıs İsmail

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle adını duyuran Süleyman Yağcı mayıs ayında girdiği açık kalp ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı. Katıldığı programda sürecin kendisini çok duygusallaştırdığını söyleyen Yağcı, arkadaşının ihanetini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Çocuklar Duymasın’ın ardından ekranlara ara veren oyuncu Süleyman Yağcı 2. Sayfa programına konuk oldu. Zor günler geçiren Yağcı, ciddi bir kalp ameliyatı atlattığını ve en yakın arkadaşının ihanetine uğradığı söyledi.

Konuşmasına ağlayarak devam eden Yağcı şu ifadeleri kullandı.

"Çok ciddi ve sürpriz bir ameliyat geçirdim. Ben altı ayda bir check up yaptırırım. İnsanlar arabasına bakım yaptırır, kendine yaptırmaz. Ben de kendime bakım yaptırıyorum. Dört kez anjio oldum. Son kontrolümde 'aort damarın tıkalı' dediler.  Çok büyük bir ameliyat geçirdim. Şimdi sağlığıma kavuştum. Bu duruma gelmemin nedenleri var. Bir dostuma 'bu dünyada sen de kötü çıkarsan, ben herhalde Bakırköy'e tedaviye giderim' dedim. Kötü çıktı. 20 yıllık dostumdu. Benden; yüreğimi, güvenimi aldı götürdü. Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır, tedavisi yoktur."

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#Süleyman Yağcı#Çocuklar Duymasın#Fıs Fıs İsmail

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