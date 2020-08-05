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Oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı!
Oyuncu Serkan Şenalp, uzun zamandır birlikte olduğu Esengül Yılmaz'la Mayıs ayında Küçükyalı Evlendirme Dairesinde nikah masasına oturmuştu. Corona Virüs tedbirleri nedeniyle yakınlarıyla nikahta buluşamayan çift, dün gece düğün yaptı.
Yakışıklı oyuncu Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz, mayıs ayında dünyaevine girmişti. Sade bir törenle evlenen çift, karantina kurallarının esnetilmesinden sonra düğün yaptı. Az sayıda davetlinin bir araya geldiği tören eğlenceli anlara sahne oldu. Mutlu çift bu özel günlerinden fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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