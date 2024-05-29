Oynadığı filmden bile bu yüzden ayrılmıştı... Genç Hollywood yıldızından Filistin çığlığı: Çocuklar katlediliyor, insanlık nerede!

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Babası Filistinli olan top model Bella Hadid'in Cannes Film Festivali'nde bu ülkeye özgü bir aksesuar olan kefiyeden yapılan elbiseyi giymesinden sonra daha uzaklardan, Hollywood'dan da bombalar altında direnen Filistin halkına bir destek geldi.

Aslında savaşın başından bu yana tarafını belli eden genç oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya platformunu kullanarak bir kez daha dünyanın dikkatini Filistin halkına çekti.

'ÇOCUKLAR KATLEDİLİYOR... İNSANLIK NEREDE!'

Orteaga, bahar çiçekleriyle dolu bir tarlada oturan bir Filistin ailenin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Yanına da ateşkes için kitlesel tartışmalar sürerken Filistin'de binlerce çocuğun katledilmesinin sürdüğünü belirtti. Sonra da "İnsanlık nerede?" diye seslendi.

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Ortega'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi. Bir takipçisi "Bu konu hakkında korkmadan konuşmayı sürdürdüğünü görmek gerçekten ilham verici. Teşekkürler" diye yazdı.

TAKİPÇİLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Bir başka takipçisi "Gerçeği söylediğin için seninle gurur duyuyorum. Bunun için kendi platformunu kullandığın için de seninle gurur duyuyorum" diyerek görüşünü belirtti.

Bir başka takipçisi de artık her iki tarafın da birbirini incitmeyi bırakıp barışa odaklanması gerektiğini savundu.

Savaşın başından bu yana Filistin halkının sesi olmaya çalışan Jenna Ortega, İsrail'in Refah saldırılarının başlamasından hemen sonra da konuyla ilgili birçok sosyal medya paylaşımı yaptı.

BU YÜZDEN OYNADIĞI FİLMDEN AYRILDI

Jenna Ortega, rol aldığı Scream VII adlı yapımdan da bu yüzden ayrılmıştı. Aynı yapımda birlikte oynadığı arkadaşı Mesilla Barrera, 7 Ekim'den sonra Filistin'e verdiği destek yüzünden filmin kadrosundan çıkarılmıştı. Bunun üzerine Ortega da tepkisini göstererek kendi isteğiyle ayrıldı.

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ARKADAŞI FİLİSTİN'E DESTEK VERDİĞİ İÇİN İŞİNDEN KOVULDU

Jenna Ortega'nın Çığlık serisindeki rol arkadaşı Melissa Barrera, savaşın ilk döneminde Filistin'e desteğini sosyal medya üzerinden ifade etmeye başladı.

Barrera " Batı medyası sadece İsrail tarafını gösteriyor. Bunu neden yapıyorlar? Kendiniz için sonuç çıkarmanıza izin vereceğim... Sansür son derece gerçek" diye yazdı bir paylaşımında.

Meksikalı Barrera, kendisinin de sömürgeleştirilmiş bir ülkeden geldiğini belirterek "Filistin özgür olacak" diye yazdı bir paylaşımında da.

Ardından da esin kaynağını Yunan şair Dinos Christianopoulos'un dizelerinden alan "Bizi gömmeye çalıştılar... Ama bizim tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" satırlarını paylaştı takipçleriyle.

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Melissa Barrera'nın Filistin'e verdiği bu açık destek onun Çığlık VII kadrosundan çıkarılmasına neden oldu. Jenna Ortega da kendi isteğiyle diziden ayrıldı.