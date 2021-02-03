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Haber Giriş: 03.02.2021 - 08:03 | Son Güncelleme:

Öykü Karayel: En huzurlu dönemim

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Öykü Karayel: En huzurlu dönemim
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Ünlü oyuncu Öykü Karayel, bebeği Roman’ı kucağına almak için gün sayıyor. Can Bonomo ile evli olan Karayel, hayatının en huzurlu döneminde olduğunu söyledi.

Anne olmaya hazırlanan Öykü Karayel, L’Officiel dergisinin kapağına konuk oldu. Güzel oyuncu, Roman Bonomo ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını söyledi. Müzisyen Can Bonomo’yla evli olan Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun pozları takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı ve “Güzel anne, kuğu gibisin” yorumlarına neden oldu.
Eşi Bonomo ise esprili bir şekilde “Selam” yazması dikkatten kaçmadı.

Öykü Karayel: En huzurlu dönemim


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