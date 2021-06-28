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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Öykü Çelik: Kendime ‘keko’ dedim

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Öykü Çelik: Kendime ‘keko’ dedim

Öykü Çelik, Bodrum tatiline devam ediyor. Daha önce yaptığı “Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?” açıklamasıyla tepki çeken ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.

Mini elbisesiyle objektife takılan Çelik muhabirlerin eski açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

“Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı. Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için.”

Öykü Çelik: Kendime ‘keko’ dedim

Çelik, ikinci kez barıştığı İsmail Berhan’la ilişkisi sorulunca “Ayrıldık” diyerek ilişkisinin tamamen bittiğini söyledi.

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