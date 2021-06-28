Umut ÜNVER
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Öykü Çelik: Kendime ‘keko’ dedim
Öykü Çelik, Bodrum tatiline devam ediyor. Daha önce yaptığı “Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?” açıklamasıyla tepki çeken ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.
Mini elbisesiyle objektife takılan Çelik muhabirlerin eski açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu:
“Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı. Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için.”
Çelik, ikinci kez barıştığı İsmail Berhan’la ilişkisi sorulunca “Ayrıldık” diyerek ilişkisinin tamamen bittiğini söyledi.