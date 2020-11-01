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Haber Giriş: 01.11.2020 - 08:05 | Son Güncelleme:

Oya Başar'dan kızı Ayşe Kırca'ya destek

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Oya Başar'dan kızı Ayşe Kırca'ya destek
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Oya Başar’ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Ayşe Kırca, tiyatroya adım attı.

New York Film Academy’de 4 yıl oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca, şimdilerde rol aldığı oyunun provalarına devam ediyor. Kızına düşkünlüğüyle bilinen Oya Başar da onu her gün provaya kendi elleriyle yaptığı börekler ve keklerle gönderiyor. Başar, gün içinde de kızıyla mutlaka telefonda konuştuğunu, onun sesini duymadan rahat edemediğini söylüyor.

Oya Başardan kızı Ayşe Kırcaya destek


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