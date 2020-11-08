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Haber Giriş: 08.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum

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Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum
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USTA oyuncu Hülya Koçyiğit’in sunduğu TRT2’de ekrana gelen “Film Gibi Hayatlar”ın konuğu Oya Başar oldu.

 Bir dönem kanser tedavisi gören ve hastalığı atlatan Başar, yaşadığı süreci anlattı: “Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. ‘Benim Annem Bir Melek’ dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım.”

Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum


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