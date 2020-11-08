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Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum
USTA oyuncu Hülya Koçyiğit’in sunduğu TRT2’de ekrana gelen “Film Gibi Hayatlar”ın konuğu Oya Başar oldu.
Bir dönem kanser tedavisi gören ve hastalığı atlatan Başar, yaşadığı süreci anlattı: “Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. ‘Benim Annem Bir Melek’ dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım.”
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