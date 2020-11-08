Oya Başar:Kemoterapi görürken sete gidiyordum

Bir dönem kanser tedavisi gören ve hastalığı atlatan Başar, yaşadığı süreci anlattı: “Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. ‘Benim Annem Bir Melek’ dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım.”





