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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

#Gökhan Gencebay#Orhan Gencebay'ın Oğlu#Gökhan Gencebay Evlendi
Orhan Gencebayın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında

Usta müzisyen Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay evliliğiyle birlikte yeniden merak edilmeye başlandı. Düğüne pek çok ünlü katılırken, Gökhan Gencebay’ın uzun sakalları dikkat çeken detaydı. Orhan Gencebay’ın oğlu kimdir? Gökhan Gencebay kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Gökhan Gencebay’ın mesleği ve hayatı hakkında merak edilenler…

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Sevim Emre ve Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, 2016 yılından beri beraber olduğu Seda Han Özmen ile dünya evine girdi. Uzun sakallarını kestirmediği gözlerden kaçmayan Gökhan Gencebay’ın ne iş yaptığı, kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte Gökhan Gencebay’ın biyografisi…

ORHAN GENCEBAY’IN OĞLU GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da İngilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yüksek lisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.

GÖKHAN GENCEBAY NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

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Gökhan Gencebay, ünlü oyuncu ve eğitmen Ayla Algan'dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca farklı dönemlerde Mark Levitas, Erol Babaoğlu ve Burak Sarımola'dan da oyunculuk ve kamera önü dersleri almıştır.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, yakın zamanda oyunculuk kariyerine başlamış ve ilk projesi olan 'Nöbet' dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ise genç oyuncu, 2021 yılında izleyicisiyle buluşacak ''Barbaroslar'' dizisinde rol alacak.

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