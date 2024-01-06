Ünlü şarkıcı dayı oldu... Bebeğini kollarını aldı, hıçkırarak ağlamaya başladı... Annesi bu günü göremedi

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Yeni doğmuş kız bebeğini kollarına aldığında da mutluluktan ağladı. Tabii o gözyaşlarında derin bir acı da gizliydi. Birkaç yıl önce çok erken kaybettiği annesi bu ilk torununu görememişti.

BEBEĞİNİ KOLLARINA ALINCA MUTLULUKTAN AĞLADI

Bu, bir yanı mutlu, bir yanı acıklı öykünün kahramanları One Direction grubuyla tanınan Louis Tomlinson, onun kız kardeşi Phoebe ve partneri futbolcu Jack Varley.

Tomlinson'ın, sosyal medya fenomeni olarak tanınan 19 yaşındaki kardeşi Phoebe Tomlinson ve sevgilisi Varley, önceki gün bir kız bebek sahibi oldu.

Phoebe, ilk kez anne olmadan önceki anlarında çekilen fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Tabii ki kızını kucağına aldığı anda çekilen görüntülerine de yer verdi sosyal medya sayfasında.

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SEVGİLİSİ ELİNİ HİÇ BIRAKMADI

Orada görüldüğü gibi Phoebe Tomlinson, suda doğum yapmayı tercih etti. Sevgilisi Varley ise bir an bile yanından ayrılmadı.

Genç kadın bebeğini kucağına aldığı ilk anda da kendini tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bunun ardında elbette büyük bir mutluluk var. Ama aynı zamanda bir de büyük acı gizli.

Genç çift kızlarına Olive Johannah adını verdiklerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bebeğin ikinci adı Johannah, Phoebe ile Louis Tomlinson'ın çok erken kaybettiği annelerinin anısına minik bebeğe verildi.

İki kardeşin annesi Johannah Deakin 2016 yılında henüz 43 yaşındayken hayata veda etmişti.

HASTANEYE GİDECEĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Phoebe Tomlinson sosyal medya üzerinden doğum için hastaneye gideceğini duyurmuştu.

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Doğumuna sadece altı gün kaldığını da belirtmişti o paylaşıında. Ardından da bebeğini kollarına aldıktan sonra bu kez de anne olmanın büyük mutluluğunu gözler önüne seren pozlarına yer verdi sayfasındab.

Phoebe Tomlinson, geçtiğimi haziran ayında, sevgilisiyle birlikte bir bebek beklediğini duyurmuştu. Bebeğin doğumu Phoebe'nin ikizis Daisy ile küçük kardeşi Lottie'nin yanı sıra ağabeyleri Louis Tomlinson'ı da sevince boğdu.

Anne olan Phoebe'nin, Daisy adında bir kez ikizi bulunuyor.





TRAJEDİ ÜSTÜNE TRAJEDİ YAŞADILAR

Bu arada Tomlinson ailesinin yaşadığı tek trajik olay anne Johannah'nın ölümü değildi. Tomlinson ailesinin kız çocuklarından biri olan Felicite, annelerinin ölümünden 3 yıl sonra henüz 18 yaşında evinde ölü bulundu.

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Sosyal medyada 1.4 milyon takipçisi bulunan ve kendi giyim markasını oluşturan 18 yaşında Felicite'nin kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Buna neden olanın da genç kızın yanlışlıkla yüksek dozda kokain, anksiyete ilacı ve ağrı kesici alması olduğu belirtilmişti.

Genç kızın cansız bedenini bir okul arkadaşı; yatağında yığılmış bir şekilde bulmuştu. Felicite Tomlinson'ın annesinin ölümünden sonra acısına dayanabilmek için ilaç bağımlısı haline geldiği de o dönemde ortaya atılan iddialar arasındaydı.

YEDİ YAŞINDA BİR OĞLU VAR

Bu arada One Direction üyelerinden Louis Tomlinson'ın Brianna Jungwirth ile ilişkisinden bir erkek çocuk sahibi olduğunu da hatırlatalım. Ama eski çiftin ilişkisi de öyle mutlu bir sonla bitmemişti.

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Tomlinson, bundan birkaç yıl önce annesinin; çocuğunu kendisinden kaçırdığını ileri sürdü. Hatta Tomlinson'ın iddiasına göre Brianna, şarkıcının kendisinden sonra yeni bir sevgili edinmesini kıskandığı için böyle davrandığını da ileri sürmüştü. Tomlinson'ın oğlu Freddie şu anda 7 yaşında.

Bir zamanlar müzik dünyasında fırtına gibi esen One Direction üyeleri, şimdi kariyer yolculuklarını bir başlarına sürdürüyor.