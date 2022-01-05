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Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili!

#Mehmet Üstündağ#Önder Fırat#Şükran Albayrak
Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili
Mehmet Üstündağ

Önder Fırat-Şükran Albayrak çifti, yeni yılı Fransız Alpleri’nde karşıladı. Courchevel’e giden çift, dört günlük tatilin ardından İstanbul’a döndü.

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Bir yıldan fazladır birlikte olan iş insanı Önder Fırat ve spiker Şükran Albayrak, yılbaşını kayak tatiline dönüştürerek, Fransız Alpleri’ndeki Courchevel’e uçmuş. Dünya jet-set’inin yanı sıra bizim cemiyet ve iş dünyasının da en sevdiği kayak destinasyonlarından biri olan Courchevel’de gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çifti, orada bulunan bir arkadaşım görmüş.

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Fenerbahçe aşığı olan çift, tam bir spor tutkunu biliyorsunuz. Tatilde bile sporunu aksatmayan Önder Fırat ve Şükran Albayrak, bol bol kayak yaparak stres atmış. Çiftin, dört günlük kısa bir molanın ardından İstanbul’a, işlerinin başına döndüğü konuşuluyor.

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

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Erkek yeğen geliyor

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden ünlü iş insanı Emir Sarıgül, ilk kez amca olmak için gün sayıyor. Kızları Ayşenaz ve Azra ile birlikte, erkek kardeşi Ömer Sarıgül ve onun eşi Revna Sarıgül’le yemek yiyen Emir Sarıgül’ün keyfine diyecek yok!

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Çünkü 2019 yılında dünya evine giren Ömer-Revna Sarıgül çifti bebek bekliyor. Altı aylık hamile olan Revna Sarıgül’ün oğlu olacakmış. Mutluluklarını dostlarıyla paylaşan Sarıgül Ailesi, aileye katılacak yeni bebek için oldukça heyecanlı. Sağlıkla kucaklarına alsınlar…

“Evet” dedi!

Genç şarkıcı Alya, altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Burakhan Uygan’dan evlenme teklifi aldı! İzmir’deki Paparazzi Beach’in sahibi olan genç iş insanı, güzel şarkıcıya romantik bir teklif yapmak için bir hayli beklemiş.

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Çok özel bir yüzük ısmarlayan ve taşın gelmesini iki hafta bekleyen Uygan, aslında teklifi Paris’te yapmak istemiş. Ama Alya’nın üst üste gelen sahne programları nedeniyle bir türlü Paris’e gidemeyince de daha fazla bekleyemeyerek yılbaşı gecesi sevgilisinin önünde diz çökmüş!
Sevgilisinin teklifi karşısında şok olan genç şarkıcı, “evet” diyerek yüzüğü parmağına takmış. Mutluluktan ayakları yerden kesilen çifti ben de tebrik ediyorum…

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Başarı hikayeleri ilham verecek

Mutfak Dostları Derneği ile Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Gastronomi ve Mutfak Kültürü Sertifika Programları’nın ikincisi 22 Ocak’ta başlıyor.“Restaurant İşletmeciliği ve Mutfak Kültürü Sertifika Programı” adı altında yapılacak programın içeriği bir hayli zengin. Duayen isimler Cüneyt Asan, Tahsin Öztiryaki, Nadir Güllü, İlhan Koçulu, Mehmet Reis ve Ülkü Kahraman’ın uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve vizyonları, öğrenciler için önemli bir ilham kaynağı olacak. STK-üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birini ortaya koyan Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç’ı ve Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Ali Eşkinat’ıkutluyorum.

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Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Dijital sanat konuşulacak

OMM ve İş Yatırım işbirliği ile ekim ayından beri devam eden etkinlik serisinin sonuncusu, 8 - 29 Ocak tarihleri arasında OMM’da yapılacak.

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Dijital sanat ve yeni medya teknolojilerine dair deneyim fırsatları sunan atölyeler, Asena Elçin Arpaçay, Berat İlk, Hakan Yılmaz ve Mert Kızılay gibi alanlarında öne çıkan isimlerin katılımıyla ücretsiz düzenlenecek.

Önder Fırat-Şükran Albayrak çiftinin romantik tatili

Zeynep Kakınç

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#Mehmet Üstündağ#Önder Fırat#Şükran Albayrak

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