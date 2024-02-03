Onca şöhretten geriye kalan... Yastığına sarılıp ağladı.. Ne arkadaşım var ne param

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Ama sonra birden ortadan kayboldu... Aslında bazı kötü alışkanlıkları, fiziksel ve psikolojik sorunları olduğu gayet iyi biliniyordu. Yine de herkes ona ne olduğunu merak etti.

Herkesin ekranın yıldızı olarak tanıdığı bu ünlü iki yıllık bir kaybolmanın ardından tekrar ortaya çıktı. Bu kez o parlak yıldızdan eser yoktu ama... Öylesine bitkin bir haldeydi ki ayakta bile yardımsız duramıyordu. Zaten daha fazla kendini tutamadı, kameralara bakarak gözyaşları içinde seyirciye seslendi: "Hiç arkadaşım da yok param da..."

Hayatının trajedisini kameralar karşısında yaşayan bu ünlü daha iki sene öncesine kadar ekranın en ünlü yüzlerinden biri olan Wendy Williams. Sunduğu sohbet programıyla yıldızlaşan Williams, son olarak 2021 yılında ekranda görüldü. Sonra da sağlık ve hukuk mücadelesi vermek için ekrandan uzaklaştı.

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İki yıllık bir aranın ardından da kendisiyle ilgili olarak hazırlanan Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgesel için kamera karşısına geçti.

İşte orada da 12 yıl boyunca TV ekranı aracılığıyla oturma odalarına konuk olduğu seyircilerine içini döktü.

Wendy Williams fragmanda bir ara yastığına sarılıp ağlarken görüldü.

Onun nerede olduğunu merak eden milyonlarca seyircisi de belgeselin tanıtım fragmanında kafalarındaki soru işaretlerinin en azından bir kısmını gidermiş oldu.

Fragmanda tam da kariyerinin zirvesindeyken nasıl da her şeyi bırakıp gittiği hatırlatıldı. İki yıllık bir aranın ardından tekrar kamera karşısına geçen Williams'a yapım ekibinden birisi hazır olup olmadığını sordu. O anlarda Williams'ın yardımsız yürüyemediği görüldü.

Sonra eski sağlıklı günlerindeki gibi koltuğuna oturan 59 yaşındaki Williams, gözyaşları içinde ruhsal ve fiziksel anlamda sorunlarda boğuştuğunu anlattı. Kameralara dönen Wendy Williams, "Altı yaşımdan beri hep ünlü olmak istiyordum" dedi.

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Williams, ruhsal ve fiziksel hastalıkların yanı sıra kötü alışkanlıklarıyla da mücadele ediyor yıllardır.

Bir zamanlar kazandığı paranın hesabını bile bilmeyen Wendy Williams, vesayet altında olduğu için yaşadığı maddi sıkıntıyı anlatırken artık gözyaşlarını tutamadı. Kameralara "Hiç arkadaşım da yok param da yok" dedi. Sonra da ekledi: "Bakın size söylüyorum, bu bana olduysa size de olur..."

Belgeselde Williams'ın oğluyla yapılmış bir söyleşi de yer alıyor. O söyleşide yıldızın oğlu Kevin Hunter Jr, kız kardeşi Wanda ve diğer aile üyeleri de Wendy'nin neler yaşadığını anlatıyor.

Wendy Williams'ın kendi adını taşıyan sohbet programı 14 sezon boyunca ekrana geldi. Williams da bu süreçte pop kültürünün ve ekranın önde gelen figürlerinden birine dönüştü.

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Williams, bir dönem ekranın en ünlü yıldızlarından biriydi.

Gerçekç adı Wendy Joan Williams olan ünlü sunucu, kariyerine 2008 yılında başladı. Önce radyo sunuculuğu yaptıktan sonra ekrana geçti. Bu arada Williams'ın, ünlü oyuncu Bill Cosby'yi cinsel saldırıyla suçlayanlardan biri olduğunu da hatırlatalım.

Wililams'ın gündüz kuşağında hazırladığı sohbet programı kısa sürede o kadar büyük ilgi gördü ki çok sayıda Emmy Ödülü'ne de aday gösterildi.

Fakat 10 yıl sonra Graves hastalığı ve hipertiroidi semptomları nedeniyle programına ara vermek zorunda kaldı önce. Sonra da hastaneye kaldırıldı. Oğlu programının belirsiz bir süre ekranda olmayacağını açıkladı.

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Wendy Williams, son olarak 2021 yılında kamera kmarşısına geçmişti. Faktat şöhret ile birlikte bazı kötü alışkanlıklara kaıldığı da biliniyor ünlü sunucunun.