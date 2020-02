Okan Kurt'tan duygulandıran paylaşım: Yemin ettim son nefesime kadar yanında olacağıma

Kızına kavuştuğu anı anlatan Kurt, paylaşımının altına şu notu düştü; Benim sevdam, yaşama sevincim, güzel yarim, biricik kızım... 04.02.2014 sabahı annenle ameliyata girdim, yaklaşık üç buçuk dakika sonra seni Fevzi hoca, anne karnından zarınla birlikte çıkardı ve seni gördüm. Çok korkmuştum "Ya ağlamazsa ya sesini duyamazsam" diye...

Ülkü hocam, sırtını okşamaya başladı ve ilk çığlığını attın ve ben dayanamadım ağlamaya başladım. Seninle göz göze geldik ve benim gözlerimin içine öyle bir baktın ki hayatımın sonuna kadar o anı unutamam.

"Baba" der gibi baktın ve yemin ettim son nefesime kadar yanında olacağıma. Seni aldım ve çarşaflara sarılı şekilde yeni doğan ünitesine götürdüm. Deden seni orada bekliyordu. Seni görünce oda ağlamaya başladı. Uzun zamandır dedeni ağlarken görmemiştim. Gülben ablan, Umre'den Kabe'ye sürülü tulum getirmişti ve Gülay hemşire sana onu giydirdi.

Allah’ım her daim kalbini imanla doldursun. Ben seni dedene emanet edip, annene koştum, halen ameliyattaydı. Uzun süren bir operasyondan sonra anneni yoğun bakım odasına aldılar. Yanına girdim ve gözlerini açamıyordu, seni sordu bana, "Kızım güzel mi?" dedi. "Çok güzel" dedim, ağlamaya başladı. Bana "resmini çek, getir" dedi.

Koşarak gittim, çekip geldim. Gösterdiğim an "Kızımı getirin" dedi zorla ikna ettim "ancak odada göreceksin" dedim. Annene seni odaya yine ben getirdim. Seni görünce sana aşık oldu. Seni bir daha odadan hiçbir hemşire alamadı.

Akşam seni yıkamaya götürdüm hemşire ablanlar bana "siz yapın" dediler ve seni ilk ben yıkadım. Biliyorum ki bu hikayeyi dinlemeyi çok seviyorsun. Melek kızım benim... Seni çok seven Babişko... Benim en iyi arkadaşım Hira’m, baba kurban olsun senin her şeyine...



AYRILSAK DA BERABERİZ!

Okan Kurt, 2012 yılında Demet Akalın ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıllarda Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları, Akalın'ın evine gelip haciz işlemleri başlatmıştı. Olayların ardından şarkıcı, Kurt ile boşanmış, ancak bir süre geçtikten sonra ilişkilerine ikinci bir şans daha vererek barışmıştı. Çiftin ilişkisi hala devam ediyor.







