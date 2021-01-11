Okan Karacan kimdir, kaç yaşında? İşte corona virüse yakalanan Okan Karacan'ın son durumu

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, tedavisinin hastanede süreceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi veren Okan Karacan; 'Sevgili dostlar Covid 19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım ama ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın.' mesajını paylaştı.

OKAN KARACAN KİMDİR?

Türk şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Okan Karacan, 1977 yılında dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atılmıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.