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Haber Giriş: 05.01.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e olan aşkını ilan etti

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Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e olan aşkını ilan etti
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Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarını çekilmesiyle aşkları ortaya çıktı. Demet Özdemir'in aşk itirafından sonra bir itiraf da Oğuzhan Koç'tan geldi.

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten Demet Özdemir sessizliğini bozdu.

Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemire olan aşkını ilan etti

TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Özdemir'in arkadaş olduğu Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Özdemir, geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında Oğuzhan Koç ile görüntülenmiş ancak haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.

Oğuzhan Koç'un beş yıllık ilişkisini bitirdiği Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir ise yakın arkadaş.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemire olan aşkını ilan etti

Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Demet Özdemir'le ilgili şunları söyledi: Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim

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