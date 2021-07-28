Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ayrıldı mı?
Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in ilişkisi hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı.
Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.
Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı.
İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.
Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.