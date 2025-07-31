Oğlu neredeyse boyunu aştı babasının kim olduğunu yıllardır açıklamadı

Haberin Devamı

Hatta bu durum özellikle Hollywood’da büyük tartışmalara yol açıyor, ünlü oyuncuların çocukları “nepo bebek” olarak anılıyor ve kayırmacılıkla kolayca birçok yapımda rol bulmaları eleştiriliyor.

OĞLUNU SENELERDİR MERAKLI GÖZLERDEN SAKLIYOR

Bir yanda çocukları da kendileri gibi ün kazansın isteyen ünlü anne babalar varken bir yanda da bunu hiç arzu etmeyen hatta çocuklarını meraklı gözlerden saklayarak büyütüp yüzlerini bile göstermeyen birçok ünlü isim var.

İşte Mad Men dizisinin yıldız ismi January Jones da bu ünlülerden biri.

13 YAŞINA GELEN OĞLU BOYUNU GEÇTİ GEÇECEK

Geçtiğimiz gün 13 yaşındaki oğluyla bir davete katılan ünlü oyuncu oğlunu kıymetli bir mücevher gibi herkesten saklayarak büyütüyor.

January Jones oğlunun babasının kim olduğunu yıllardır açıklamadı

Haberin Devamı

Annesinin yanında özellikle de halka açık etkinliklerde çok fazla görünmeden büyüyen Xander Dane Jones daha 13 yaşında olmasına rağmen annesinin boyuna erişmiş hatta onu geçmiş bile.

BABASININ KİM OLDUĞUNU HİÇ AÇIKLAMADI

Hollywood’un en güzle kadınları arasında sayılan January Jones özel hayatı konusunda çok ketum olmasıyla nam salmış bir ünlü. January Jones’un ketumluğu öyle bir boyutta ki oğlunun babasının kimliği bile bilinmiyor…

Ünlü oyuncu Eylül 2011'de kucağına aldığı ve tek başına büyüttüğü oğlunun babasının kimliğini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı.

"ÇOCUĞUMUN BABASI SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

January Jones meraklı sorulara da her zaman bu konunun oğlunun mahremiyetiyle ilgili olduğunu ve kamuoyunu ilgilendirmediğini söyleyerek cevap verdi.

Ünlü oyuncu yıllardır oğlunu tek başına büyütüyor ve babasının kimliğiyle ilgili soruları cevaplamayı reddediyor

Haberin Devamı

Hiç evlenmeyen 47 yaşındaki yıldız isim modellik yaparak başladığı kariyeri boyunca birçok ünlü isimle aşk yaşadı…

January Jones, 1990'ların sonlarında aynı marka için modellik yaptığı Ashton Kutcher ile birlikteydi.

13 yaşındaki Xander geçtğimiz gün annesiyle birlikte bir etkinliğe katıldı, ünlü oyuncu oğluyla fotoğrafını yine onun yüzünü saklayarak paylaştı

Ünlü oyuncu daha sonra Jim Carrey ve ardından da müzisyen Josh Groban ile ilişkiler yaşadı.

OKLAR BİR KİŞİYİ İŞARET ETTİ AMA...

January Jones oğlu doğmadan 1 yıl önce ünlü oyuncu Jason Sudeikis ile aşk yaşıyordu.

Birçok ünlü isimle aşk yaşayan January Jones’un oğlu doğmadan önce ayrıldığı son sevgilisi Jason Sudeikis olmuştu

Haberin Devamı

İkili Ocak 2011’de ayrıldı, January Jones’un oğlu Xander ise Eylül 2011’de doğdu. İki ünlü oyuncu da Xander’in babasının kim olduğu konusundaki soruları cevapsız bıraktı ancak son ayrıldığı sevgilisi olduğu için January Jones’un oğlu Xander’in babasının Jason Sudeikis olduğu dedikoduları bitmek bilmedi…