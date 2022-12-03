Ödül törenine şıklık yarışı

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ÖDÜLÜNÜ EŞİ TAKDİM ETTİ



‘Yılın ikonu’ ödülü, kariyerinde 30’uncu yılını kutlayan Kenan Doğulu’nun oldu. Ünlü şarkıcı, ödülünü eşi Beren Saat’in elinden aldı. Saat ödülü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşmayla eşini ağlattı.

'Güneş kolyeyi göğsümde taşıdım'



Beren Saat, “Galiba ikon olmak birazcık Kenan’ın ruhuyla ilgili bir şey. Ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen ‘yılın ikonu’na bu ödülü verdiğim için çok mutluyum” dedi.

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Beren Saat’in sözleri karşısında gözyaşlarını tutamayan Kenan Doğulu, eşine “Seni seviyorum” diyerek karşılık verdi.

CEM'E SİNİRLENDİ

‘Yılın oyuncusu’ seçilen ve ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ın elinden alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, teşekkür konuşmasında eski eşi Melis İşiten’in tiyatro ekibiyle birlikte Amasya’da geçirdiği trafik kazasından bahsetti.

“Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, çoğu şeyin boş olduğunu anladım” diyen oyuncu, o sırada Cem Yılmaz’ın gecenin sunucusuyla güldüğünü fark edince arkadaşını “Ciddi bir şey anlatıyorum” diyerek azarladı.

Uraz Kaygılaroğlu, Zeynep Bastık’la aşk dedikoduları hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Oyuncu, “Herkese kolay gelsin’’ diyerek yerine geçti.

TUBA'NIN YÜZÜĞÜ

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Törene sevgilisi Serdar Turan’la katılan Tuba Ünsal, “Üzerimdeki elbiseyi 15 sene önce Altın Portakal’da giymiştim. Hâlâ içine girebildiğim için çok mutluyum” dedi.

Ünlü oyuncu yüzüğüyle de dikkat çekti.

İHANET SORUSUNA YANIT YOK

Dilan Çiçek Deniz de geceye katıldı. Ünlü oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Thor Saevarsson’dan ihanet nedeniyle ayrıldığı iddiasını soran muhabirlere yanıt vermedi.

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“Yılın göz alıcı başarısı’ ödülünün sahibi ‘Amadeus’ ekibi oldu. Kerem Alışık, Dilan Çiçek Deniz ve Tansu Biçer ekip adına ödüllerini Nurgül Yeşilçay’dan aldı.

2022 MUHTEŞEMDİ, ÇÜNKÜ EVLENDİM

‘Yılın ekran yüzü’ ödülünü alan Berk Oktay, “2022 yılı muhteşemdi. Çünkü evlendim. Yıldız (Çağrı Atiksoy) hayatımda başıma gelmiş en güzel şey” açıklamasını yaptı.

Ödül listesi

∆ Yılın komedi oyuncusu: Çağlar Çorumlu

∆ Yılın göz alıcı başarısı: “Amadeus”

∆ Yılın moda tasarımcısı: Serhat Işık

∆ Yılın sporcusu: Merve Tuncel

∆ Yılın kadını: Merve Dizdar

∆ Samsung Galaxy yılın stil sahibi erkeği: Emirhan Paralı

∆ Samsung Galaxy yılın ekran yüzü: Berk Oktay

∆ Yılın ekibi: Madrigal

∆ Yılın şefi: Zeynep Pınar Taşdemir

∆ Yılın Hype’ı: Sefo

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∆ Yılın oyuncusu: Uraz Kaygılaroğlu

∆ 10. yıla özel eşitlik ödülü: Giovanni Guidetti

∆ 10. yıla özel ikon ödülü: Kenan Doğulu

ŞIKLIK YARIŞI

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı.

Nesrin Cavadzade, Mirela Cerica imzalı kıyafet giydi.

Didem Soydan, Bekir Gökmen imzalı kıyafetiyle dikkat çekti.

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Çağlar Çorumlu‘Yılın komedi oyuncusu’ ödülünün sahibi Çağlar Çorumlu, geceye eşi Gaye Çorumlu ve oğlu ile katıldı.‘Yılın kadını’ ödülünü Merve Dizdar aldı.Merve Tuncel, ‘yılın sporcusu’ ödülünü aldı.Cem Yılmaz

Nilperi Şahinkaya

SefoKalben

Madrigal