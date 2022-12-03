Ödül törenine şıklık yarışı

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ÖDÜLÜNÜ EŞİ TAKDİM ETTİ
‘Yılın ikonu’ ödülü, kariyerinde 30’uncu yılını kutlayan Kenan Doğulu’nun oldu. Ünlü şarkıcı, ödülünü eşi Beren Saat’in elinden aldı. Saat ödülü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşmayla eşini ağlattı.
'Güneş kolyeyi göğsümde taşıdım'
Beren Saat, “Galiba ikon olmak birazcık Kenan’ın ruhuyla ilgili bir şey. Ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen ‘yılın ikonu’na bu ödülü verdiğim için çok mutluyum” dedi.
CEM'E SİNİRLENDİ
‘Yılın oyuncusu’ seçilen ve ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ın elinden alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, teşekkür konuşmasında eski eşi Melis İşiten’in tiyatro ekibiyle birlikte Amasya’da geçirdiği trafik kazasından bahsetti.
Uraz Kaygılaroğlu, Zeynep Bastık’la aşk dedikoduları hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Oyuncu, “Herkese kolay gelsin’’ diyerek yerine geçti.
TUBA'NIN YÜZÜĞÜ
Törene sevgilisi Serdar Turan’la katılan Tuba Ünsal, “Üzerimdeki elbiseyi 15 sene önce Altın Portakal’da giymiştim. Hâlâ içine girebildiğim için çok mutluyum” dedi.
Ünlü oyuncu yüzüğüyle de dikkat çekti.
İHANET SORUSUNA YANIT YOK
Dilan Çiçek Deniz de geceye katıldı. Ünlü oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Thor Saevarsson’dan ihanet nedeniyle ayrıldığı iddiasını soran muhabirlere yanıt vermedi.
2022 MUHTEŞEMDİ, ÇÜNKÜ EVLENDİM
‘Yılın ekran yüzü’ ödülünü alan Berk Oktay, “2022 yılı muhteşemdi. Çünkü evlendim. Yıldız (Çağrı Atiksoy) hayatımda başıma gelmiş en güzel şey” açıklamasını yaptı.
Ödül listesi
∆ Yılın komedi oyuncusu: Çağlar Çorumlu
∆ Yılın göz alıcı başarısı: “Amadeus”
∆ Yılın moda tasarımcısı: Serhat Işık
∆ Yılın sporcusu: Merve Tuncel
∆ Yılın kadını: Merve Dizdar
∆ Samsung Galaxy yılın stil sahibi erkeği: Emirhan Paralı
∆ Samsung Galaxy yılın ekran yüzü: Berk Oktay
∆ Yılın ekibi: Madrigal
∆ Yılın şefi: Zeynep Pınar Taşdemir
∆ Yılın Hype’ı: Sefo
∆ Yılın oyuncusu: Uraz Kaygılaroğlu
∆ 10. yıla özel eşitlik ödülü: Giovanni Guidetti
∆ 10. yıla özel ikon ödülü: Kenan Doğulu
ŞIKLIK YARIŞI
Ünlü isimlerin akın ettiği gecede şıklık yarışı yaşandı.