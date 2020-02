O geceye heyecanla Hazırlanıyorum

◊ Her zaman enerjik ve pozitif bir görüntünüz var. Bu kadar yoğun bir tempoda enerjinizi nasıl yüksek tutuyorsunuz? İşinizde ve özel hayatınızda size neler ilham veriyor?

- Hayatın ta kendisi, bana hem işimde hem de özel hayatımda ilham veren yegane kaynak. Yoğun tempoda durup şükretmeyi biliyorum. Mutluluğu paylaşarak çoğaltmaya, mutsuzluğu da pek konuşmayarak, üzerinde durmayarak ve hayattaki diğer güzelliklere odaklanmaya çalışarak küçültmeye çalışıyorum.

◊ Bu sene Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin ana teması “Gün benim günüm”. Siz, “Gün benim günüm” dediğiniz bir günü tarif eder misiniz?

- Yeni bir güne gözümü açabildiğim, güneşi görebildiğim, nefesimi doyasıya içime çekebildiğim ve şükredebildiğim her gün. Düzgün beslenmiş, iyi bir uyku çekmiş, sağlıklı bir cilt ve sağlıklı saçlarla aynaya baktığım her gün “Gün benim günüm” diyorum.Güne başlarken aynaya baktığımda istediğim görünümü elde ettiysem daha motive ve daha mutlu oluyorum. O gün ne getirirse getirsin, hepsinin üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum.Her yeni güne başlarken içimdeki gücü hissedebilmek ve pek tabii yansıtabilmek çok önemli. Bunun için de en önemli faktörlerden biri saçlarım. Saçlarım istediğim gibiyse o gün beni hiçbir şey durduramaz. Bana güç veriyor ve motivasyon kaynağım oluyor. Bu yüzden saç bakımımı hiç ihmal etmiyorum.

SAÇ KONUSUNDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLERE AÇIK DEĞİLİM

◊ Pantene’in sosyal medya marka elçilerinden biri olarak Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde olacaksınız. Nasıl hazırlanıyorsunuz?

- Gece için çok heyecanlıyım. Tüm ekip uzun süredir bu özel gece için hazırlanıyoruz. Benim için en önemlisi o gece saçlarımın ışıl ışıl parlaması ve sağlıklı görünmesi. Bunun için yoğun bakım uyguluyorum.İlk olarak her duşta Pantene Onarıcı Koruyucu Bakım Şampuanı uyguluyorum. Ardından olmazsa olmazım ve her kadının rutinine eklemesi gereken Pantene 3 Dakikada Mucize Krem’i uygulayıp yıkıyorum.Saçlarımdaki mucize etkisiyle uzun süredir severek kullanıyorum. Özellikle ikinci çocuktan sonra benim için zaman çok önemli hale geldi. O yüzden bu ürün sadece 3 dakikada saçlarımı onararak hem zamandan tasarruf etmemi sağlıyor hem de saçlarımdaki yıpranmış görünümü gidermeme yardımcı oluyor.Hem ıslak hem kuru saça uygulanabilen ve durulama gerektirmeyen Pantene Argan Yağı Elixir ise her zaman çantamda. Gün içinde saçlarımın vitamin ihtiyacını karşılayarak daha canlı ve sağlıklı görünmelerini sağlıyorum.

◊ Saçlarınız oldukça gür ve uzun kullanmayı seviyorsunuz. Bakımını nasıl yapıyorsunuz, olmazsa olmazlarınız neler?

- Saç konusunda geleneksel biriyim. Radikal değişikliklere çok açık değilim ve doğallıktan yanayım. Ama bunun altında pek tabii saçlarımın doğal haliyle kendimi iyi hissetmem yatıyor. Pantene ürünleriyle zaten duş ve duş sonrasında her gün bakım yapıyorum. Pantene Onarıcı Koruyucu Bakım şampuan olmazsa olmazlarım arasında.Her duşta uygulayarak saçlarımın ihtiyacı olan bakımı sağlıyorum. Özellikle çok ısı işlemleri uyguladığım dönemde de kurtarıcım Pantene 3 Dakikada Mucize Krem. Gerçekten adı gibi mucize bir krem. Saçlarımı onarması sadece 3 dakika sürüyor. Şampuan sonrası duşta bu kremi sıkça uyguluyorum. Saçlarım genel yapısı gereği hafif dalgalı.Fakat gün içinde koşuşturmaktan çoğu zaman istediğim gibi durmuyor. Bunun için de çözümüm Pantene Belirgin Bukleler 7/24 saç bakım kremi. Duştan sonra uygulayınca dalgalarımın daha dolgun ve şekilli gözükmesini sağlıyor, tüm gün elektriklenmelere karşı koruyor.Ve tabii yanımdan hiç ayırmadığım Pantene Argan Yağı Elixir de favorilerim arasında. Dilediğim zaman saçlarıma uygulayarak daha ışıl ışıl bir görünüm elde ediyorum, gün içindeki tüm yıpranmalara karşı saçlarımı koruyorum.

HAYAT BİRBİRİMİZİ KIRMAK İÇİN ÇOK KISA

◊ Sosyal medyada hakkınızda hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler okudum. En çok “linç” edildiğiniz konu hangisi? Ve bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

- Pek olumsuz eleştiri alan biri değilim ama tabii ki farklı görüşlerle karşılaşıyorum. Herkese açık paylaşım yaptığınız bir platformda eleştiriye açık olmak ilk kural. Ancak üslup ve söyleme şekli çok önemli. Sosyal medyada özellikle son dönemde hayatımıza giren “linç” nosyonu en haksız bulduğum oluşum. Böyle mecralarda herkesin kendini iyi hissettireni, enerjisini yükselteni takip etmesi gerektiğine inanıyorum. Hayat birbirimizi kırmak için inanın ki çok kısa.

◊ Influencer’lığa büyük ilgi duyuluyor şu an. Siz bu mesleğin gidişatını, bir 10 yıl sonrasını nasıl görüyorsunuz?

- Her sosyal platformun bir doygunluk süresi olduğuna inanıyorum. Uygulamalar değişiyor, şablonlar yenileniyor, güncellemeler geliyor, videolar kısalıp uzuyor, ancak herkes gün sonunda aynı platformlarda toplanıyor ve hikaye en baştan yeniden başlıyor. Daha uzun yıllar bu döngünün devam edeceğini düşünüyorum. Like’lar kalkar belki, o ayrı.

◊ Gelecek planlarınız nelerdir?

- Bir aplikasyon yazmak istiyorum. Modayla uzaktan yakından alakası olmayan bir uygulama var kafamda. Hayata geçirmiş olmak en büyük gelecek planlarımdan sadece biri.

FAVORİ İŞİM RACHEL OLMAK

◊ Favori işiniz hangisi? Annelik mi, influencer’lık mı?

- Favori işim kendim olmak, Rachel olmak. Bunu içi dolu dolu yapabildiğim zaman her daim her şeye yetebilecek gücü bulabileceğime inanıyorum.

ÖNCELİĞİM HER ZAMAN EŞİM VE ÇOCUKLARIM

◊ İkinci çocuğunuz kısa süre önce doğdu. Annelik, influencer’lık, sosyal medya marka danışmanlığı, ev hayatı... Dengeyi nasıl koruyorsunuz?

- Önceliğim her zaman ailem; eşim ve çocuklarım. Evim, kendi hanem. Düzenin insanları ve çocukları mutlu ettiğine inanıyorum. Yemek saati, okul saati, uyku saati, oyun saati, anne-babanın işe gitme saati... Hepsi belirli bir ajandaya oturtulduğu vakit denge kendiliğinden kuruluyor.