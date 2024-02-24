O dünyanın hayranlık duyduğu bir ünlü... Ama aslında yok bütün kadınlardan bir farkı

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Bu durumun genel anlamda bir doğruluğu da var kuşkusuz...

Bir kadın üzüldüğü ya da gerilimde olduğu ya da bazen her şeyden bıkıp bir yenilik yapmak istediği zaman işe hemen saçlarından başlar. Üstelik bu durum ünlü kadınlar için de farklı değil.

İşte bunun bir örneğini de çok uzun süredir eski eşi Brad Pitt ile boşanma savaşı içinde olan Angelina Jolie sergiledi.



49 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, uzun süredir gün yüzü görmedi desek yanlış olmaz. Eski eşi Pitt ile boşanma savaşı süren Jolie, bir yandan da sinemadan farklı bir alana adım attı. Bir başka deyişle hayatında yeni ve bembeyaz bir sayfa açtı.

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SAÇLARININ RENGİNİ AÇTI

Önceki gün New York'ta objektiflere takılan Jolie, görünüşünde de yeni bir sayfa açtı. Saçlarının rengini değiştirdi.

Moda dünyasına adım atmak için epeydir hazırlık yapan Jolie, sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Atelier Jolie adını verdiği bir giyim, ev tekstili ve mücevher markası kuran güzel yıldız. New York'ta da bir mağaza açtı.

Sinemada oyunculuk ve yönetmenlik yeteneklerini konuşturan Jolie, şimdi bu yeni işinin heyecanıyla dolu.

Güzel oyuncu önceki gün, hayallerini gerçekleştirdiği mağazadan çıkarken saç renginin ne kadar değiştiği de gözlerden kaçmadı. Kısaca özetlersek Angelina Jolie, yeni iş alanına yeni saç rengiyle başladı.

Sadece giyim değil aynı zamanda ev tekstili ve mücevher markası da kuran Jolie, bu işin hazırlıklarını da uzun zamandır sürdürüyor.

Angelina Jolie, saçlarının rengini iyice açtırdı.





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Daha birkaç gün önce Angelina Jolie'nin saçları daha koyu renkti.





ONUN ARTIK BİR MODA MARKASI VAR

Altı çocuk annesi Jolie'nin yeni markası, kişiye özel lüks mücevher tasarımından, yine özel dikim kıyafetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Güzel yıldıza yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Jolie sürdürülebilir giyime inanıyor ve markasının ana odak noktası da bu şekilde olacak.

Aslında bu sürdürülebilir moda anlayışının bir örneğini de bir süredir sergiliyor Jolie. Çocuklarına kendi eski elbiselerini giydirmekte bir sakınca görmüyor. Üstelik bunu özellikle film galası gibi etkinliklerde yapıyor.

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Angelina Jolie, sürdürülebilir moda konusuna ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu, geçen yıl Vogue dergisine verdiği röportajda da dile getirmişti. Güzel oyuncu, altı çocuğuna da bu bilinci aşılamak istediğini anlatmıştı.

Jolie o röportajda "Kaliteli parçalar buluyorum. Öyle ki bunları hayat boyu giyebilirsiniz. Çizmelerim, en sevdiğim palto, en gözde çantam... Kullandığım bazı şeyleri sık sık değiştirmem" demişti.

KIZLARI ONUN ESKİLERİNİ GİYİYOR

Angelina Jolie, bazı kıyafetlerini ve eşyalarını tekrar tekrar kullanmasının bazı örneklerini önemli etkinliklerde de sergilemişti.

2021 yılında çocuklarıyla birlikte katıldığı Eternals filminin galasında kızları Zahara ve Shiloh, onun daha önce giydiği elbiseleri tekrar kullandı.

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Jolie, o gece kızı Zahara'nın giydiği o elbiseyi daha önce 2014 yılındaki Oscar töreninde kullanmıştı.

Jolie'nin, 2014 yılındaki Oscar töreninde giydiği Eli Saab imzalı elbise bu kez Zahara'nın üzerindeydi. Her zaman diğer kardeşlerinden daha gösterişli giyinen Zahara, kendi beden ölçülerine göre ayarlanmış bu ışıltılı kıyafetle bütün dikkatleri üzerine çekti.

Jolie, o galada Zahara'nın giydiği elbiseyi Brad Pitt ile mutlu günlerinde katıldıkları bir Oscar töreninde giymişti.





O ELBİSEYİ DAHA ÖNCE KENDİSİ GİYMİŞTİ: Bu Zahara'nın annesine ait bir kıyafeti ilk giyişi değildi. Genç kız daha önce de yine Jolie'nin gardrobundan bir elbiseyle görüntülenmişti. Genç kız bundan iki yıl önce de annesi ve kardeşleriyle birlikte katıldığı bir partiye giderken, Jolie'nin daha önce giydiği çizgili elbiseyi giymişti. Jolie, bu elbiseyi 2019 yılında Paris'te düzenlenen bir moda etkinliğine giderken giymişti.

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SHILOH ANNESİNİN ESKİSİNİ GİYDİ

Eternals'ın birbiri ardına düzenlenen galalarında dikkat çeken tek "eski" elbise bu değildi. Jolie ve çocukları Eternals'ın galası için Roma Film Festivali'nin ardından Londra'ya geçti.

Ünlü yıldız orada da çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçti. İşte o gece de Shiloh'un giydiği elbiseye yöneldi dikkatli bakışlar. Bunun tek nedeni yıllardır erkek kardeşleri gibi giyinen Shiloh'nun artık elbise giyip makyaj yapması değildi.

Bu kez annesinin eski elbisesini giyme sırası 15 yaşındaki Shiloh'ya gelmişti. Beyaz üzerine siyah çiçek desenleriyle süslü bu mini elbiseyi Jolie, birkaç yıl önce Maleficent: Mistress of Evil filminin Los Angeles'ta düzenlenen basın toplantısında giymişti.

Yine ünlü bir markanın imzasını taşıyan bu elbise, Angelina Jolie giydiğinde maksiydi. Fakat sonradan Shiloh'nun bedenine göre ayarlanırken boyu kısaltılıp mini bir elbiseye dönüştürüldü. Shiloh Jolie Pitt, bu elbiseyi siyah babet ayakkabılarla tamamladı.