Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor? Kafa karıştıran fotoğraf

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Kiev için 4 senaryoKiev için 4 senaryo#Ukrayna
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kievde büyük direniş...Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kiev'de büyük direniş...#Ukrayna
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Putini de listeye aldılar ABDden flaş bir hamle daha... Rusyadan jet yanıtPutin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!#Rusya
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusu#Çernobil
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
300 askerle Kiev’e sızdılar300 askerle Kiev’e sızdılar#Ukrayna
Yok artık Edin Visca Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...Yok artık Edin Visca! Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...#Trabzonspor
Siber cepheSiber cephe#Rusya-Ukrayna
Kafa karıştıran fotoğraf Kafa karıştıran fotoğraf#Nur Fettahoğlu
Kemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideliye şiddetKemal Gülman’dan 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli'ye şiddet#Kemal Gülman
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor? Kafa karıştıran fotoğraf

#Nur Fettahoğlu#Umut Evirgen#Miray Daner
Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor Kafa karıştıran fotoğraf

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

"Sen hep aşkkkk'la"

Umut Evirgen'in bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde geldi ve aşk belgelendi. 

Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Fettahoğlu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" notunu düştü.

Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor Kafa karıştıran fotoğraf

Ünlü oyuncunun takipçilerinin fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojisi koymaları 'yeni bir aşk mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Nur Fettahoğlu 8 yıllık eşi ve kızının babası Levent Veziroğlu'ndan 2021 yılında boşanmıştı...

Yüzler gülüyor

Haberin Devamı

Miray Daner-Oğulcan Engin aşkı doludizgin devam ediyor.

Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor Kafa karıştıran fotoğraf

 Genç çift geçtiğimiz akşam Etiler’deki Da Mario adlı restorandaydı. Yemek sonrası mekandan el ele gülümseyerek çıkan ikili, soruları “Acelemiz var, kusura bakmayın” diyerek geri çevirdi. (Sayit DURMAZ)

Biz böyle mutluyuz

Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel, başka biriyle evli olan sevgilisi ve iki çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile ilk kez önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. 9 yıldır beraber olan Gürsel ile Sarıcaoğlu, baş başa öğle yemeği yedi.

Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor Kafa karıştıran fotoğraf


Gürsel, ilişkisiyle ilgili sorulara “Görünen köy kılavuz istemez” diye yanıt verdi. Evlilik sorusu üzerine de şöyle dedi: “Evliliği düşünmüyoruz. Biz çocuklarımızla böyle mutluyuz. Harika bir hayatım var bin şükür.” (Behlül AYDIN)

Değişen hiçbir şey yok

 Sinan Akçıl önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaptıktan sonra arkadaşıyla Nusret Steak House’da yemek yedi.

Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor Kafa karıştıran fotoğraf

Haberin Devamı

Yorgun haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, “Hayatımda değişen hiçbir şey yok. Fotoğrafımı çekmeseniz de olurdu” dedi.

Alman dizisinde rol alacak

CANSU Tosun, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir Xbox oyununun kısa filminde rol almıştı. Oyuncu, Almanya-Avusturya ortak yapımı “Murder by the Lake” (Die Toten vom Bodensee) dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılacak.

Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor Kafa karıştıran fotoğraf


Dizinin çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşecek. Almanya doğumlu olan oyuncu, dizinin yeni sezonundaki bir
bölümüne yer alacak. Aksiyon ve suç türündeki “Murder by the Lake”, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyicinin büyük ilgisini görüyor.

Haberin Devamı

Köy okullarına destek oldu

Şevval Şahin önceki gün Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın’ın Akatlar’daki deposuna gitti.

Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor Kafa karıştıran fotoğraf



Ünlü model, köy okullarına yardım kampanyasına destek olduğunu söyledi: “250 kitap bağışladım. Böyle bir oluşumun içinde olmak istiyordum. Artık Çarşı Kadın’ın gönüllü elçisiyim"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nur Fettahoğlu#Umut Evirgen#Miray Daner

BAKMADAN GEÇME!

Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı