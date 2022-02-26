Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor? Kafa karıştıran fotoğraf

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"Sen hep aşkkkk'la"

Umut Evirgen'in bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde geldi ve aşk belgelendi.

Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabında paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Fettahoğlu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun takipçilerinin fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojisi koymaları 'yeni bir aşk mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Nur Fettahoğlu 8 yıllık eşi ve kızının babası Levent Veziroğlu'ndan 2021 yılında boşanmıştı...

Yüzler gülüyor

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Miray Daner-Oğulcan Engin aşkı doludizgin devam ediyor.

Genç çift geçtiğimiz akşam Etiler’deki Da Mario adlı restorandaydı. Yemek sonrası mekandan el ele gülümseyerek çıkan ikili, soruları “Acelemiz var, kusura bakmayın” diyerek geri çevirdi. (Sayit DURMAZ)

Biz böyle mutluyuz

Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel, başka biriyle evli olan sevgilisi ve iki çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile ilk kez önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. 9 yıldır beraber olan Gürsel ile Sarıcaoğlu, baş başa öğle yemeği yedi.

Gürsel, ilişkisiyle ilgili sorulara “Görünen köy kılavuz istemez” diye yanıt verdi. Evlilik sorusu üzerine de şöyle dedi: “Evliliği düşünmüyoruz. Biz çocuklarımızla böyle mutluyuz. Harika bir hayatım var bin şükür.” (Behlül AYDIN)

Değişen hiçbir şey yok

Sinan Akçıl önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaptıktan sonra arkadaşıyla Nusret Steak House’da yemek yedi.

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Yorgun haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, “Hayatımda değişen hiçbir şey yok. Fotoğrafımı çekmeseniz de olurdu” dedi.

Alman dizisinde rol alacak

CANSU Tosun, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü bir Xbox oyununun kısa filminde rol almıştı. Oyuncu, Almanya-Avusturya ortak yapımı “Murder by the Lake” (Die Toten vom Bodensee) dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılacak.



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Dizinin çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşecek. Almanya doğumlu olan oyuncu, dizinin yeni sezonundaki birbölümüne yer alacak. Aksiyon ve suç türündeki “Murder by the Lake”, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyicinin büyük ilgisini görüyor.

Köy okullarına destek oldu



Şevval Şahin önceki gün Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın’ın Akatlar’daki deposuna gitti.





Ünlü model, köy okullarına yardım kampanyasına destek olduğunu söyledi: “250 kitap bağışladım. Böyle bir oluşumun içinde olmak istiyordum. Artık Çarşı Kadın’ın gönüllü elçisiyim"