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New York’ta nikâh Urla’da düğün

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#Zeynep Selvili#Birkan Batuk#Faruk Sabancı
New York’ta nikâh Urla’da düğün
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:23

Bir yıldır birlikte olan cemiyetin ünlü ismi psikolog Zeynep Selvili ile basketbolcu Birkan Batuk evlenme kararı aldı.

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Geçtiğimiz haziran ayında Bursaspor’dan Gaziantep Basketbol’a transfer olan Batuk’un en büyük destekçisi Zeynep Selvili oldu.

Sevgilisinin maçlarını kaçırmayan cemiyetin ünlü ismi, bu anları takipçileriyle de paylaşmış, “Başarısında hiçbir payım olmamasına rağmen gururlanmakta sakınca görmüyorum” demişti.

New York’ta nikâh Urla’da düğün


Bu güzel çiftin 30 Mayıs’ta New York’ta nikâh masasına oturacağını öğrendim.

Sonra da Urla’da aileleri ve dostları için güzel bir düğün yapacaklar.

Şu sıralar harıl harıl düğünü için hazırlanan Zeynep Selvili, önceki gün Londra’ya uçarak gelinlik bakmaya gitti.

Ben de çifti tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum...

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Üç yılda üçüncü kez!

Üç yıldır birlikte olan müzisyen Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz üçüncü kez ayrıldı. İlişkilerine zaman ayıramamaktan şikayetçi olan çift, sosyal medyada birbirini takipten de çıktı.

Üç yıldır birlikte olan müzisyen Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz üçüncü kez ayrıldı!

New York’ta nikâh Urla’da düğün

Cemiyetin ünlü ismiyle güzel spiker, ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı başarmıştı.

Ancak üç yıl içinde iki kez ayrılık haberi gelmiş, çift arayı çok açmadan yeniden barışmıştı.

İki kere aşk galip gelmişti, fakat şimdi duyduğuma göre bu kez ayrılık konusunda iki taraf da çok ciddi.

İlişkilerine zaman ayıramamaktan şikayetçi olan çift, sosyal medyada birbirini takipten de çıktı.

Dilay Korkmaz sevgilisiyle tüm fotoğraflarını silerken, Faruk Sabancı tek bir kareyi bırakmış.

‘Leylifer’ bana çok iyi geldi

Oyuncu Berna Keskin, ‘Leylifer’ dizisiyle setlere döndü. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor.

New York’ta nikâh Urla’da düğün

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Diziyle ilgili sohbet ettiğim Keskin, İspanya’da yaptıkları çekimlerin çok güzel geçtiğini anlattı. Sektöre, sağlık nedenleriyle uzun bir süre ara verdiğini de söyleyen oyuncu, “Bu proje çok iyi geldi. Set ortamını özlemişim. ‘Leylifer’, kesinlikle dahil olmam gereken bir projeydi. Oyuncu arkadaşlarla inanılmaz güzel bir uyum yakaladık” dedi.

 

Sessiz sedasız yardım yağdı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın depremde yaptığı sessiz sedasız yardımlar dikkatimden kaçmış.

New York’ta nikâh Urla’da düğün

Sütiş ve Espressolab firmalarının aile ortağı olan Emre Kocadağ’ın deprem anından itibaren birçok şehre markalarının kahvelerini ve çaylarını servis edecek araçlar gönderdiğini öğrendim. Kocadağ Ailesi depremde işini kaybedenlere şubelerin herhangi birinde birçok pozisyonda iş verdiklerini öğrendim. Hem iş dünyasında hem de gönül verdiği Beşiktaş’ta oldukça başarılı olan Emre Kocadağ’ı ben de tebrik ediyorum.

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New York’ta nikâh Urla’da düğün

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#Zeynep Selvili#Birkan Batuk#Faruk Sabancı

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