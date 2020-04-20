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Haber Giriş: 20.04.2020 - 18:08,Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'den aşk dolu paylaşım

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Neslihan Atagül'den aşk dolu paylaşım
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Oyuncu Neslihan Atagül, dört yıldır evli olduğu eşi Kadir Doğulu'nun fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Atagül, paylaşımına "Tarifsiz" notunu düştü.

Kadir Doğulu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile dünyaevine girdi.

Neslihan Atagül, eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Tarifsiz" notuyla yayınladı. Atagül'ün aşk dolu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Neslihan Atagülden aşk dolu paylaşım

 

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