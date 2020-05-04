Son Güncelleme:
Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu düet yaptı!
Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile arabada Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısına eşlik ettikleri anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğulu'nun eşine aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, araçlarıyla seyahat ederken Barış Manço'nun 'Bal Böceği' adlı şarkısına böyle eşlik etti. Kadir Doğulu, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" yorumunda bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle