Neşet Ertaş ve Şener Şen’in büyük buluşması!

2012 yılında vefat eden Ertaş’ın müzikleri Şener Şen’in Meltem Cumbul’la rol aldığı “Gönül Yarası” filminde kullanılmıştı.

2005 yılında vizyona giren filmin setini ziyaret eden Neşet Ertaş ve Şener Şen ilk kez o zaman bir araya geldi. İki ustanın tanıştığı anlar videoya da çekildi.

Yıllar sonra sosyal medyaya düşen o videoda Ertaş ve Şen birbirlerine sarılırken görülüyor. Ertaş’ın Şener’e sarıldığı sırada ise “Gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim yüreğimde kalmadı, şükür. Dünyana katılabildiysem ne mutlu bana” ifadelerini kullandığı duyuluyor.