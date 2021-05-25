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Büşra Çoban / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında tanık olarak dinlendi

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Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında tanık olarak dinlendi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Necla Nazır, Ferdi Tayfur’dan olan kızı Tuğçe Tayfur’un, eski eşi Taner Şafak’ın "Bin dolar nafakayı ödeyemiyorum" diyerek, açtığı davada tanık olarak dinlendi.

İstanbul 7. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Tuğçe Tayfur ve avukatı katıldı. Duruşmada Necla Nazır’ın da aralarında bulunduğu 4 tanık dinlendi. Gizlilik kararı olan davanın duruşması ertelendi.

Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında tanık olarak dinlendi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazırın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında boşandı. Taner Şafak, mahkemeye başvurarak, çocuğu için ödediği aylık bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etti. Şafak mahkemeye sunduğu dilekçede, "Koronavirüs salgını nedeniyle işlerim kötüye gitti ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğum için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum" dedi.

Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur’un nafaka davasında tanık olarak dinlendi

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