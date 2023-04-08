Nebahat Çehre'den sevenlerini üzen karar: Güzel bir veda istiyorum

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Muhabirlerle sohbet eden usta oyuncu, kariyerini güzel bir rolle noktalamak istediğini söyledi: “Bir proje için beklemedeyiz. Revize ediliyor. İyi çıkarsa belki başlarım. Belki de seneye bırakırım. Güzel bir iş olursa karşınıza geleceğim. Takipçilerimde özlem var. Onlara güzel bir veda etmek istiyorum.” (Deniz BOY)

Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı 'Firdevs Yöreoğlu' karakteri ile ekranlarda fırtınalar estirmişti...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SİNEM'DEN SİCİLYA POZU

KENAN İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, yakın zamanda ikinci kez anne olmuştu. Kızları Lalin ve Leyla ile gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, İtalya’nın Sicilya bölgesine tatile gitti.

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Oyuncu, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sinem Kobal’a birçok beğeni ve yorum geldi. Oyuncuya takipçileri “Gittikçe gençleşiyorsun”, “İkinci çocuktan sonra nasıl bu kadar fit kalabildin” gibi yorumlar yaptı.

SAHNEDE IŞILDADI

Simge Sağın önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da sevenleriyle buluştu.

Işıltılı aksesuvarlarıyla sahneye çıkan ünlü şarkıcı, yeni şarkısı “Harcandıkça”yı ilk defa orkestrasıyla söyledi. Sağın, sahne öncesi provadan görüntülerini “En sevdiğim şey prova” notuyla sosyal medyada yayınladı.

BABASININ KOPYASI

Nihat Doğan’ın eşi Arezoo Gharlar, minik oğulları Batıgan’ın fotoğrafını paylaştı.

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3 aylık bebek, sosyal medya kullanıcıları tarafından babasına benzetildi.

GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ

YEKÜV Vakfı’nın her yıl 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde usta tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu anısına verdiği ‘Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü’, bu yıl Devlet Tiyatroları oyuncusu Muhammed Rojhat Özsoy’un oldu.

“80 Günde Devr-i Alem” adlı tiyatro oyununda 9 farklı karakterle seyirci karşısına çıkan 31 yaşındaki oyuncu, Tarkan’la rol aldığı reklam filmindeki ‘şarkı söyleyen kurye’ rolüyle tanınıyor.

2. KLİP

Burcu Güneş, geçen ay çıkan “Benim Yolum” albümünün ikinci klibini “Kör Kuyular” şarkısına çekti.

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Söz ve müziği Burak Konyar’a, düzenlemesi Okan Akı’ya ait şarkının klibi, Bedran Güzel yönetmenliğinde çekildi. İlk klibi “Anıları Yak”ın çok beğenildiğini söyleyen Burcu Güneş, “Sevenlerimin beğenisine göre albümdeki diğer şarkılarıma da klip çekeceğim” dedi.

ERKEN YILDÖNÜMÜ

Güzide Duran ve Adnan Aksoy çifti, İtalya tatiline devam ediyor.

Eski model, Floransa şehrinden anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Duran’ın yakın arkadaşları, “Erken yıldönümü kutlaması mı” yorumları yaptı.

MARSEL'İN FUTBOLA YETENEĞİ VAR

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun önceki gün Emirgan’daki La Boom adlı mekanda görüntülendi. Köstendil, çok yeni Mısır’dan döndüklerini söyledi.

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Oyuncu, yeni projeleri hakkında ise “Bu yaz bir sinema filmimiz var. İranlı bir yönetmenin çekeceği film... Ona hazırlanıyorum” açıklamasını yaptı. Köstendil oğlu Marsel, hakkında da şunları dile getirdi:

“Aslanlar gibi. Bütün gün baba oğul boğuşuyoruz. Galatasaray’ın bir futbol okulu var. 5 yaş altını dahil etmiyorlar ama Marsel’i bir idmana götürdük. Hoca da ‘gelsin’ dedi. ‘Ankara Messi’ diye diye top sürüyor. Benden daha yetenekli. 7 yaşındaki arkadaşları ile idmanı tamamlıyor.” (Deniz BOY)

KÖPEĞİYLE BAŞ BAŞA

Oyuncu Bestemsu Özdemir önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Evlilik teklifi aldığı sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile ayrılan oyuncunun keyifsiz hali dikkat çekti.

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Kucağında köpeği ile bir kafede otururken objektiflere yansıyan Özdemir, havanın soğuk olmasından dolayı bir süre sonra içeri girdi. (Behlül AYDIN)