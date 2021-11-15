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Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

#Natalia Vodianova#Larissa Gavrilovna#Antoine Arnault

Moda dünyasının ünlü ismi, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Çok sevdiği büyükannesini son duasını da kendisi ederek ebedi yolculuğuna uğurladı. Üstelik de yeni yaşına girdikten bir gün sonra...

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DUYGU DOLU PAYLAŞIMINDA ANLATTI
Moda dünyasında "supernova" olarak tanınan Rus model Natalia Vodianova, çok sevdiği büyükannesini, yeni yaşını kutladıktan bir gün sonra kaybetti. Büyükannesinin son anlarında yanında olan, hatta son duasını da yapan model, o anları sosyal medya sayfasından duygu dolu bir mesajla anlattı. 

Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

TÜM AİLESİ YANINDAYDI
"Gromova Larisa Gavrilovna... 10 Kasım 1929'da dünyaya geldi, 11 Kasım 2021'de, 92 yaşında, etrafı sevgi dolu çocukları, torunları ve torun çocuklarıyla dolu olarak hayata veda etti... " Gencecik yaşında bir pazar yerinde meyve- sebze satarken keşfedilip moda dünyasında hızla yükselen ve şimdi dünyanın en ünlü, en çok kazanan modellerinden biri olarak tanınan Natalia Vodionava, büyükannesinin, yeni yaşını kutladıktan bir gün sonra son nefesini verdiğini sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu.

Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

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'92'NCİ YAŞINI GÖREBİLECEĞİNDEN ŞÜPHELİYİZ'
Beş çocuk annesi 39 yaşındaki Rus model o süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: "8 Kasım'da Katar'dan Paris'e geri döndüm. Birkaç hafta da seyahat planım yoktu. Büyükannem Larisa, 92'inci doğum günü için Paris'e gelmeyi planlıyordu. Ama Covid 19 nedeniyle bu planı gerçekleştirmesine izin vermedik. Daha sonra sevgili dayım Slava ve annem beni arayarak büyükannemin 92'inci doğum gününü görebileceğinden şüpheleri olduğunu söylediler."

Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

ÇOCUKLARINI ALIP HEMEN YANINA KOŞTU
Bu üzücü haberin ardından Natalia Vodianova çocuklarını da alıp hemen ailesinin yaşadığı Rusya'nın Nizniy Novgorod kentine doğru yola çıktı. Daha sonra da 10 Kasım'da büyükannesi Larisa'nın yeni yaşını kutladılar. Vodianova'nın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, büyükanne Larisa'nın yataktan kalkamayacak kadar hasta olduğu ama yine de ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladığı, hatta pastasındaki mumları yatağında üflediği görüldü. 92 yıllık ömrüne acı- tatlı bir sürü hatıra sığdırmış olan büyükanne Larisa, yeni yaşına girdikten bir gün sonra hayata veda etti.

Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

 'ELLERİ BUZ GİBİYDİ, SESİ BOĞUKTU'
Ünlü model Natalia Vodianova, acı haberi duyurduğu Instagram paylaşımında, Nizniy Novgorod'a ulaştıklarında büyükannesini zayıf bulduklarını, yüzünün renginin solgunlaşmış, elleri, dudakları ve burnunun da buz gibi olduğunu anlattı, sesinin boğuklaştığını da ekledi. Ancak buna rağmen hem torununu hem de onun çocuklarını gördüğü için mutlu olduğunu, sorular sorup şakalar yaptığını, hatta birkaç gündür yemeyi reddettiği çok sevdiği tatlıyı istediğini de yazdı ünlü model. O gece büyükannesinin uzun süredir ilk kez güzel bir şekilde uyuduğunu da belirtti. 

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Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

'ONU DOĞUM GÜNÜNE HAZIRLADIK'
Vodianova mesajında, büyükannesi için çok üzgün olsa da çocuklarıyla birlikte onun çok sevdiği bir şeyi yaptıklarını yazdı. "Büyükannem doğada yürümeyi çok severdi. O bizimle birlikte yürüyüşe çıkamadığı için çok üzgün olsam da çocuklarımla birlikte onun yerine yürüyüş yaptık." Ünlü model eve döndükten sonra da büyükannesi Larisa'yı doğum günü için hazırladıklarını da anlattı. Onu giydirdiklerini, manikür ve makyaj yaptığını yazdı Vodianova. Ardından da kutlama için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Büyükannenin doğum günü kutlamasından saatler sonra ise her şeyin değiştiğini belirtti Vodianova. 

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Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi


'DAYIM AMBULANS ÇAĞIRDI'
Natalia Vodianova  23:30'a dayısının ambulans çağırdığını yazdı. Büyükannesi Larissa Gavrilonva'nın kendini kötü hissettiğini belirten Vodianova ambulans geldiğinde ise büyükannesinin hayata veda etmiş olduğunu yazdı. "Ben dua ederken büyükannem bana bakıyor ve dinlemeye çalışıyordu. Yanımda çocuklarım, dayım, annem ve herkes vardı. Duayı bitirdiğimde büyükannem de son nefesini verdi. " Ünlü model, büyükannesinin yeni yaşına girdikten birkaç saat sonra hayata veda edişini böyle anlattı.

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Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

'SON 24 SAATİNİ MUTLU GEÇİRDİ'
Büyükannesinin son dakikalarında hafif bir kar yağdığını yazan Vodiavona, büyükannesi öldükten sonra ise bir anda kar yağışının arttığını belirtti. Larisa'nın ölümünün kendileri için büyük bir kayıp olduğunu anlatan Vodianoa yine de büyükannesinin bu dünyadaki son 24 saatini mutlu bir şekilde geçirdiğini ifade etti. Onu çok özleyeceğini ekleyen model "Huzur içinde uyu, meleklerle birlikte ol" diyerek mesajını bitirdi. Natalia Vodianova'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek ve taziye mesajı geldi.

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Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

PAZAR TEZGAHINDA SATIŞ YAPARKEN HAYATI DEĞİŞTİ 
Rus model Natalia Vodianova, kelimenin tam anlamıyla bir peri masalının kahramanı. 37 yaşındaki Vodianova Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde dünyaya geldi. Babası o daha küçük yaştayken ailesini terk etti. Annesi canına dişine takıp ailesine bakmaya çalıştı. Hem Natalia'ya hem de otistik olan ve özel bir eğitime ihtiyaç duyan diğer kızına bakmaya çabaladı.

Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi


İLK EVLİLİK YÜRÜMEDİ 
Vodianova ilk evliliğini İngiliz bir soylu olan 2001 ile 2011 arasında Justin Portman ile yaptı. Bu evlilikten üç tane çocuk sahibi oldu.

Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

İKİNCİ EVLİLİĞİNİ GEÇEN YIL YAPTI
Vodianova geçen yıl Fransız iş insanı Antoine Arnault ile evlendi. Uzun süre nişanlı olan çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Ünü modelin en acı günü: Yeni yaşına girdikten saatler sonra öldü, son duasını bile kendisi ettirdi

BİR DE YARDIM VAKFI VAR
Otistik kız kardeşini büyütürken annesine yardımcı olan Vodianova, geçmişte kalan yoksul hayatını asla unutmadı. Özel yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için Naked Heart adlı bir de vakıf kurdu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Natalia Vodianova#Larissa Gavrilovna#Antoine Arnault

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