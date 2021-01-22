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Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Nargileden zehirlendi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Nargileden zehirlendi
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Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş nargile kömüründen zehirlendi.

Kız arkadaşıyla evinde nargile içtiklerini belirten Odabaş, “Nargile içtikten sonra dumanı atması için aspiratörü açtık. Daha sonra uyumuşuz. Ancak fırtına nedeniyle aspiratör dumanlı havayı eve geri üflemiş. Uykudan öksürükle uyandım. Baş dönmesi yaşadım, ardından istifra ettim. Hemen kız arkadaşımı uyandırdım. Nargile kömürünün kapalı ortamda nelere sebebiyet verebileceğini anladık” dedi. 

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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