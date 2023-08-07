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Gözyaşları merak uyandırdı! Pınar Deniz evleniyor mu?

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Londra
Gözyaşları merak uyandırdı Pınar Deniz evleniyor mu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 12:07

Uzun zamandır Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Pınar Deniz'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Sevgilisiyle Londra'da tatil yapan Deniz, ağladığı bir fotoğrafı paylaşıp altına, 'İşte öyle bir şey... 06.08.23’ notunu düştü. Çok konuşulan fotoğrafa 'evleniyorlar' yorumları yapıldı.

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Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yargı”nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor.

Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ülke ülke, şehir şehir geziyor.

Gözyaşları merak uyandırdı Pınar Deniz evleniyor mu

Urla, Bodrum, Atina ve İtalya’nın tüm güney kıyılarını gezen çift, şu sıralar Londra'da tatil yapıyor.

Tatilden en özel anlarına ait kareleri yayınlayan çift paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Haftalardır sevgilisiyle tatilde olan güzel oyuncu son fotoğrafıyla merak uyandırdı.

"İşte öyle bir şey... 06.08.23..."

Deniz, ağlarken çekilen bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." notunu düştü.

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Gözyaşları merak uyandırdı Pınar Deniz evleniyor mu

Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile karşılık verdi.

Pınar Deniz'in bu paylaşımı sosyal medyada evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlandı.

Bazı takipçileri fotoğrafın altına, 'Mutluluktan ağlanmış, Kaan etiketlenmiş, üstüne tarih yazılmış. Hepsinin tek bir ortak noktası olabilir evlilik teklifi' şeklinde mesajlar yazdı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gelen mesajlara sessiz kalması dikkat çekti.

Gözyaşları merak uyandırdı Pınar Deniz evleniyor mu

HAYATIMIZI YAŞIYORUZ

Ünlü çift, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel"

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Londra

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