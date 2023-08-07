Gözyaşları merak uyandırdı! Pınar Deniz evleniyor mu?

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Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yargı”nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor.

Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile ülke ülke, şehir şehir geziyor.

Urla, Bodrum, Atina ve İtalya’nın tüm güney kıyılarını gezen çift, şu sıralar Londra'da tatil yapıyor.

Tatilden en özel anlarına ait kareleri yayınlayan çift paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Haftalardır sevgilisiyle tatilde olan güzel oyuncu son fotoğrafıyla merak uyandırdı.

"İşte öyle bir şey... 06.08.23..."

Deniz, ağlarken çekilen bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." notunu düştü.

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Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile karşılık verdi.

Pınar Deniz'in bu paylaşımı sosyal medyada evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlandı.

Bazı takipçileri fotoğrafın altına, 'Mutluluktan ağlanmış, Kaan etiketlenmiş, üstüne tarih yazılmış. Hepsinin tek bir ortak noktası olabilir evlilik teklifi' şeklinde mesajlar yazdı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gelen mesajlara sessiz kalması dikkat çekti.

HAYATIMIZI YAŞIYORUZ

Ünlü çift, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel"