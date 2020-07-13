Mutlu Sunucu Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz evlendi

Kaşıbeyaz’da gerçekleşen törende çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kıydı. Cansu Canan’ın nikâh şahitliğini Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Banu Türkoğlu, Erden Eryüz’ün şahitliğini ise Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü altyapı sorumlusu Mahir Bayrak yaptı. Merasime ünlü simalar da katıldı. Çift balayını Bodrum’da geçirecek.



Banu Türkoğlu - Deniz Ülke Arıboğan - Cansu Canan Özgen - Erden Eryüz - Mahir Bayrak - Hidayet Türkoğlu



Cansu Canan Özgen - Erden Eryüz



Tan Taşçı



Vildan Atasever



