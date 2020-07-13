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Haber Giriş: 13.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mutlu Sunucu Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz evlendi

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Mutlu Sunucu Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz evlendi
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Sunucu Cansu Canan Özgen ve Gaziantep Basketbol Spor Kulübü yardımcı antrenörü Erden Eryüz, Bodrum’da evlendi.

Kaşıbeyaz’da gerçekleşen törende çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kıydı. Cansu Canan’ın nikâh şahitliğini Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Banu Türkoğlu, Erden Eryüz’ün şahitliğini ise Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü altyapı sorumlusu Mahir Bayrak yaptı. Merasime ünlü simalar da katıldı. Çift balayını Bodrum’da geçirecek.

Mutlu Sunucu Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz evlendi

Banu Türkoğlu - Deniz Ülke Arıboğan - Cansu Canan Özgen - Erden Eryüz - Mahir Bayrak - Hidayet Türkoğlu
Mutlu Sunucu Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz evlendi

Cansu Canan Özgen - Erden Eryüz
Mutlu Sunucu Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz evlendi

Tan Taşçı
Mutlu Sunucu Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz evlendi

Vildan Atasever

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