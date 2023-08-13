Mustafa Sandal'ın kasları sahte mi?

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- Orkun Ün: Mustafa Sandal sanırım ‘yapma vücut’ sahibi ya... Haksız mıyım? Ya da ben hiç anlamıyorum bu mevzulardan. Ayrıca benim için sıfır problem erkeklerin konuşulması. Hatta iyi de oluyor, kadınlar derin bir ‘ohhhh’ çekiyordur şimdi.

- Onur Baştürk: Evet, Sandal’ın karın kasları çok “fake” duruyor. Karın kası estetiği yaptırmak çok moda, yargılamıyorum. Ama yakışmıyor. Tele yaslanıp izi çıkmış gibi duruyor kaslar.

- Savaş Özbey: Bana da o karın kasları müdahaleyle ortaya çıkmış gibi geldi ama teknoloji mi yenidir, yoksa Mustafa Sandal’ınki mi çok başarılı geçmemiş onu anlayamadım. “Biz yapayız” diye bağırıyor o 6 baklava. Kıvanç ise her dem iyi. Bu arada Barış Arduç’u es geçmemek lazım, sıkı çalışıyor anlaşılan.

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- Ömür Gedik: Mustafa Sandal’ın fiziğini önemsediğini ve sağlam spor yaptığını biliyorum. Ameliyat değil, spordur o kaslar. Kıvanç Tatlıtuğ da harika görünüyor. Maşallah ikisine de.

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Şarkılarda hatırlayacağız

Birer birer gidiyorlar... Rock müziğin efsane isimlerinden biri daha aramızdan ayrıldı. Erkin Koray’ın ardından veda cümlelerinizi alalım...

- Ömür Gedik: “Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah” olarak özetliyorum. Yaşlanıyoruz ve gençliğimizin birer birer elden gidişini izliyoruz. Keşke son zamanlarını daha güzel yaşasaydık Erkin Baba’nın. Şarkılarda hatırlayacağız.

- Onur Baştürk: Aklımızdan çıkmayacak nefis şarkıları, yaşam tarzı, John Lennon’la olan buluşması; kısacası sadece bir müzisyeni değil her haliyle özgün bir insanı kaybettik.

- Savaş Özbey: Herkes bir gün göçüp gidecek bu dünyadan ama böyle büyük bir yeteneğin hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmiş olması üzüyor beni. Onca popüler eserden hiçbir zaman doğru dürüst telif kazanamamış. 16 yıl önce bir söyleşi yaptık, Kadıköy’de belediye konutlarında oturuyordu.

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- Orkun Ün: Susmuş hep Erkin Baba. İçine atmış çektiklerini, çektirenleri. Ve gitmeden de dökmüş içini. Öyle samimi sözler söylemiş ki, içim sızladı. Keşke hak ettiğini alarak gitseydi buralardan. Benim için değeri de, yeri de çok büyüktür Erkin Koray’ın. Dinlemeyen gençler keşke dinleseler onu. Müzik nasıl yapılır bir görseler.

Hep hüzün mü olacak!

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldı, sevinç gözyaşlarını sosyal medyada paylaştı. Abarttı mı sizce, yoksa duygularını göstermesi samimi mi geldi?

- Orkun Ün: Abartısı olur mu böyle anlık ve değerli bir duygunun? Bende bir samimiyetsizlik hissi hiç uyandırmadı. Var mı sizlerde böyle bir his Konsey?

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- Savaş Özbey: İnsanlar mutluluklarını, sevinçlerini, üzüntülerini, öfkelerini paylaşmayı seviyor. Benlik değil ama abartı da bulmadım.

- Ömür Gedik: Çok tatlıydı bence. Hep hüzün, hep hüzün mü olacak? Arada böyle mutluluk gözyaşları da var işte.

- Onur Baştürk: Gerçekten paylaşmış mı bunu? Yeni nesil oyuncularımız da ilginç. Hem özel anlarını medyadan uzak yaşamak için köşe bucak kaçıyor hem de pat diye kendileri yayınlıyorlar en özel anlarını. Ve evet, abartmış!

Neden bu saldırı

Şarkı sözü yazarı Günay Çoban, “Hiçbir işi tutmuyor ama her iş ilk buna gidiyormuş. Kendisi ya ağır torpilli ya da ‘yıldız haritası inanılmaz’ olduğu için fena ballı” şeklinde bir tweet attı. Burcu Özberk, “Keşke hayatlarını bilmediğiniz insanlar hakkında böyle kolayca klavye delikanlılığı yapamasanız” diye tepki gösterdi. Ne diyorsunuz bu polemiğe?

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- Ömür Gedik: Ben böyle saldırıları hiç ama hiç sevmiyorum. “Neden?” diyesim geliyor. Burcu’yu tanır ve severim ama tanımasam da aynı tepkiyi verirdim.

- Onur Baştürk: Hiçbir şey anlamadım bu polemikten. Biri isim vermemiş, diğeri de kendi ismi verilmediği halde üstüne atlayıp yanıt vermiş. Bunlar hep aşırı sıcaktan.

- Orkun Ün: Burcu cevap vermeseydi daha iyiydi sanki. Beni burada düşündüren, Günay Çoban’ın neden bu topa girdiği. Ne biliyor? Ne duydu? Ne gördü? Var var, bu işin altında kesin bir şey var...

- Savaş Özbey: Olabilir, bir sanatçının üst üste iki-üç işi tutmayabilir. Hatta bazen kötü olduğu için değil, kaliteli olduğu için de tutmayabilir. Durduk yere bu saldırganlığı anlayamadım. Bilmediğimiz başka bir gerilim mi var acaba?

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Ortak proje harika olur

Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan Ajda Pekkan, gecede kardeşi Semiramis Pekkan’la da düet yaptı. Nasıl buldunuz? Semiramis Pekkan’ı sosyal medyadaki yükselişinin ardından yeniden keşfettik. Abla kardeşten proje gelir mi?

- Savaş Özbey: Çok gecikmiş olmakla birlikte gelirse süper olur tabii: Pekkan&Pekkan! Çünkü o performansta ortaya çıktı ki müthiş bir enerji uyumları var.

- Ömür Gedik: Ortak bir proje gelirse harika olur. Savaş’a katılıyorum, iki kardeşin konserdeki müthiş uyumları konusunda. Semiramis’in sosyal medyasındaki videolarını da bayılarak izliyorum. O da aynı Ajda gibi zarif, kültürlü ve güzel enerjili. Geç oldu ama iyi ki tanıdık onu da.

- Onur Baştürk: Düet çok iyiydi ve Semiramis spor şıklığıyla pek hoştu. Semiramis artık bir YouTube yıldızı ve çok başarılı. Ajda bence ileride onun kanalına konuk olur.

- Orkun Ün: Ben sevdim. Abla-kardeş ne uyumlular, nasıl seviyorlar birbirlerini. Örnek olsun. Semiramis Pekkan sosyal medya videolarıyla aşırı sempati topluyor son dönemde, bir de yanına Ajda ile ortak proje eklerse kimse tutamaz onu...

Müzikte erkeklerin devri bitiyor mu?

Bu sene MTV Ödülleri’ni kadınlar domine ediyor. Yılın sanatçısı ve yılın müzik klibi kategorilerinde erkek aday olmamasına ne diyorsunuz? Müzikte erkeklerin devri bitiyor mu?

- Onur Baştürk: Olaya “kadınlar ve erkekler” diye bakmak bence tuhaf. İyi iş ve kötü iş var. Ya da popüler iş, popüler olmayan iş. Olay böyle dönüyor oralarda. Abartmayalım.

- Savaş Özbey: Böyle bir şey söylemek için sadece iki kategoride kadınların olması yeterli değil bence. Ama artık Elvis Presley’lerin, Michael Jackson’ların, Jim Morisson’ların, Bob Marley’lerin çıkmadığı da bir gerçek.

- Ömür Gedik: Erkekler kusura bakmasın ama kadın yıldızlar sahnede de kliplerde de daha görkemli işler çıkarıyor. Daha özenliler. Görselliğe, şova daha fazla önem veriyorlar ve hatta daha hırslılar.

- Orkun Ün: Hayır hayır, erkeklerin de kadınların da sektörde devri bitmez. Aday gösterilenlerin hepsi son 1 seneye damga vurmuş isimler orası bir gerçek. Ama düşünüyorum, popüler bir karar mı yoksa gerçekten hak eden erkek yok mu o listelere girecek diye. Ve cevabım ‘popüler bir karar’ oluyor. Bazen abartmamak lazım kadın-erkek eşitliği mevzusunu. Yazık değil mi o listeye girmeyi hak eden erkek sanatçılara?

Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey - Onur Baştürk