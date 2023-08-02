Mustafa Sandal'dan kayınpederine jest

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Söz ve müziği Harun Sürek’in yazdığı, Ecem Gündoğdu’nun yönettiği klipte oğlu Yaman da DJ rolünde yer aldı. 63 yaşındaki Cihan Sütşurup’un klipte oynayacağı, klipte styling yapan eşi Melis Sandal’ın bile haberi yoktu!

Melis Sandal, klipte babasının görünce, eşinin sürprizi karşısında şoke olmuş.

Mustafa Sandal’ın çok sevilen 90’lar sound’undan tınılar taşıyan şarkının klibi, güzel bir sahil partisi havasında geçiyor.

63 yaşında klip yıldızı olan Cihan Sütşurup da bu havalı ortamın “cool” sahibi gibi görünüyor. Hemen insanın içini kıpır kıpır yapan ve dansa davet eden şarkı da klibi de kısa sürede çok beğeni almış. Ben de hoş jestler içeren klibi çok sevdim!

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Mezun sevinci

Cemiyetin ünlü ismi Deniz Berdan’ın İngiltere’de okuyan oğlu Can Berdan mezun oldu. Queen Mary Üniversitesi’nde biomedikal bölümünü bitiren Can Berdan, anne-babasını gururlandırdı. Genç bilim insanı, hemen çalışmaya başlamış bile! Londra’daki UCL Üniversitesi’nde kanser araştırmaları yapan bir ekibin yanında çalışmaya başlayan Berdan, en büyük desteği ailesinden görüyor.

Tatilde karşılaştılar

Ablaları, yeğenleri, kızları, annesi ve sevgilisi Murat Arslan’la Yunan Adaları’nda tatilde olan Derin Mermerci, geçtiğimiz günlerde tatilde bir de en yakın arkadaşlarıyla karşılaştı. Ebru Yücebaşoğlu ve sevgilisi Kaya Ersu ile karşılaşan Mermerci, dostlarıyla sohbet edip hasret giderdi.

Ender Mermerci - Ebru Yücebaşoğlu - Derin Mermerci - Kaya Ersu

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Önce su altı, sonra su üstünü keşfettiler

Kaplankaya’da Ceysu Uçan’ın “Cocoon” adlı su altında konumlanan sergisini dalarak keşfedenler arasında cemiyetin ünlü çifti Işıl-Rüştü Reçber de vardı. Hatay’da ArtArcYa sanat kuruluşunun kurucu ortaklarından olan ve 6 Şubat depremiyle yollara koyulan sanatçı Ceysu Uçan’ın “Cocoon” adlı su altında sergisi büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Ziyaretçilerin serbest dalış, tüplü dalış, seabob, veya şeffaf kanolar ile eserleri diledikleri gibi su altına dalarak görebildikleri sergiyi geçtiğimiz gün de Işıl-Rüştü Reçber çifti ziyaret etti ve sonra şeffaf kanoya binip ıssız Anhinga koyunun tadını çıkarttılar.

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