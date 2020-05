Mustafa Can Keser kimdir nereli ve kaç yaşında? Damla Subaşı ile evlilikleri devam ediyor mu?

'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşımı, sosyal medyanın diline düştü. Eşiyle fotoğrafını ‘Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen’ şiiriyle paylaşan Mustafa Can Keser’e yorum ve eleştiri yağdı. Peki, Damla Ersubaşı’nın eşi Mustafa Can Keser kimdir?

Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor. Geçtiğimiz ay ikinci kızını dünyaya getiren Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı iddiaları ile uzun bir süre konuşulmuştu. Ancak boşanması beklenen çift, ilişkilerine ikinci bir şans verdi. 2017 yılında annelik heyecanı yaşan Ersubaşı, kızı Zehra'yı dünyaya getirmişti.



Mustafa Can Keser aldatma haberleri ardından şu açıklamayı yapmıştı:



Hakkımda çıkan "Eşini aldattı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir. Konu ile ilgili tarafıma yapılan bu ahlaksız durumdan dolayı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyuna duyurudur.