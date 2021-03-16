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Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Muratcan Akdoğan kimdir, mesleği ne?

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Muratcan Akdoğan kimdir, mesleği ne?

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in adı bu kez Muratcan Akdoğan ile aşk dedikoduların karıştı. Söylentilere göre, Erçel bir ay önce genç iş adamı Muratcan Akdoğan ile aşk yaşamaya başladı. Güzel oyuncunun Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Muratcan Akdoğan cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri.. Muratcan Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoylu’da aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın arkadaşı olduğunu biliniyor. Muratcan Akdoğan'ın yıllarca önce yarıştığı karting otomobil sporları junior kategorisinde şampiyonluğu var.

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