Muratcan Akdoğan kimdir, mesleği ne?

Muratcan Akdoğan cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri.. Muratcan Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoylu’da aynı zamanda Murat Dalkılıç'ın arkadaşı olduğunu biliniyor. Muratcan Akdoğan'ın yıllarca önce yarıştığı karting otomobil sporları junior kategorisinde şampiyonluğu var.

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