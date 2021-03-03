Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani kimdir, nereli?
Murat Yıldırım, 'Ramo' dizisindeki partneri Esra Bilgiç’le kendisini yakıştıran ve eşi İman Elbani'ye gelen hakaret ve rahatsız edici yorumlara ‘bu kadın 5 kez bebe kaybetti.” Sözleriyle isyan etti. Sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrası İman Elbani’nin hayatına bilgiler merak konusu oldu. Peki, Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani kimdir, nereli?
Aslen Faslı olan İmane Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.
Murat Yıldırımve İman Elbaniçifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.