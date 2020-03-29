Murat Övüç kimdir? İşte Murat Övüç'ün oğlu
Yaptığı çıkışlar ve ilginç üslubu ile bilinen sosyal medya fenomeni, Murat Övüç'ün son paylaşımları gündem oldu. Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınıyor. 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer alan sosyal medya fenomeni oğluyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor. Peki, Murat Övüç kimdir? İşte Murat Övüç'ün oğlu...
Instagram’da yayınladığı videolarla çok sayıda takipçi edinen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme geliyor.
Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.
Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.
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