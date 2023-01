Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan aşk yaşıyor mu? Gerçek ortaya çıktı...

Haberin Devamı

Şu sıralar herkes onların aşkını konuşuyor ama gerçekleri yine her zaman olduğu gibi benden öğrenin!



“O Ses Türkiye”nin yılbaşı çekimlerinde düet yapan Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’ı herkes birbirine çok yakıştırmış ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ama merak edip araştırdım ve öğrendim ki, durum öyle değilmiş!

Bir süre önce Alp Navruz’dan ayrılan Ayça Ayşin Turan’ın kalbi boşmuş. Hatta söylendiği gibi Murat Boz’la öyle uzun uzadıya bir tanışıklığı bile yokmuş! Bir dijital platformun yemeğinde tanışan ikili, “O Ses Türkiye”nin çekimlerinde ikinci kez bir araya gelmiş.

Her iki taraftan da öğrendiğime göre iki kere aynı ortamda bulunan ikilinin arasında ‘tehlikeli yakınlaşma’ diyebileceğimiz bir elektrik olmamış. Ama aşk bu; hiç belli olmaz! Bugün “Aralarında bir şey yok” deriz, ertesi gün el ele görürüz...

Hint geleneklerine göre evlendiler

Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Torfilli Somer’in kızı Yasemin Torfilli, Ankit Bhardwaj ile Hindistan’da yapılan törenle evlendi.

New York Üniversitesi’nde tanışan çift, burada öğretim görevlisi olarak kariyerlerine devam ediyor. Zaten çiftin nikâhları da geçtiğimiz hafta New York’ta kıyılmış. Geleneksel tören için Hindistan’a giden çifti, yakın dostları ve aileleri de yalnız bırakmadı. Cemiyetten çok sayıda ünlü isim de Ayşe Torfilli-Ali Somer çiftinin bu mutlu günlerindeyanlarında oldu.

Disko kralı İstanbul’da

Ankit Bhardwaj - Yasemin TorfilliAyşe Torfilli SomerAyşe Torfilli Somer - Yasemin Torfilli - Ali Somer

Türk izleyicisine yepyeni bir konser deneyimi vaat eden AA Events, 2023’e hızlı bir giriş yapıyor. AA Events’in ilk bombası, 80’lere “Body Talk, Just An Illusion”, “Music and Lights” gibi klasikleriyle damga vuran İngiliz grup Imagination. Müzik dünyasındaki etkisini 90’lara ve günümüze taşımayı başaran Imagination, tüm dünyada 30 milyondan fazla albüm satarak, İngiliz caz ve funk müziğiyle eşleştirdiği dans hitleriyle hâlâ pop yıldızlarının tarzını etkilemeye devam ediyor.

Çıkardığı solo dans parçalarıyla herkesi dans ettiren grubun kurucusu Leee John, Imagination ile 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de Maslak TİM Show Center’da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Yeni yılı Marakeş’te karşıladı

İş insanı Hürer Fethi Gündüz yeni yılı kültürel, mimari ve tarihi dokusuyla büyüleyen Marakeş’te yalnız karşıladı.

Portekiz’in futbol efsanesi Cristiano Ronaldo’nun lüks oteli “Pestana CR7”de konaklayan Gündüz, Marakeş tatilinde unutulmaz deneyimler yaşadı.

Yoğun iş temposuna yeni yıl için kısa bir ara veren Hürer Fethi Gündüz, Fas tatilinde yaşadığı renkli anları sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.