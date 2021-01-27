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Müjde Ar'a karşı dava açmışlardı... Karar çıktı
Bodrum Gündoğan’da evi bulunan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazarak BVS Bosphorus Resort Hotel’de hizmet veren Günay Restaurant’ın yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle şahsını ve komşularını rahatsız ettiğini dile getirmişti.
BVS Bosphorus Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş’nin vekili, sanatçıya otel ve Bodrum Belediyesi hakkında asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği gerekçesiyle dava açmıştı. Konuyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan karar çıktı. Başsavcılık, soruşturmayı inceleyerek koğuşturmanın gerek olmadığına karar verdi.
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